Forbes 30 до 30: хто потрапив до українського списку найуспішніших цьогоріч

9 листопада 2021 , 17:52
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Джерело:

Forbes Україна

З 2020 року українське видання Forbes формує список найуспішніших людей до 30 років. Цьогоріч до нього потрапили представники та представниці найрізноманітніших галузей діяльності.

Серед понад 400 претендентів вітчизняний Forbes обрав 30 найдостойніших, які вже встигли певним чином змінити світ. Учасники розповіли виданню про своїх батьків, їхній вплив на успіх та кумирів, які надихали досягати вершин.

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Список "Forbes Україна 30 до 30" 2021 року

Ім'я Вік Сфера діяльності
Анна Белеванцева 27 років Операційна директорка Esper Bionics
Марія Гаврилюк 28 років Засновниця Gunia Project
Валерія Гузема 30 років Засновниця Guzema Fine Jewelry
Гліб Ємець 29 років Мініінвазивний кардіохірург
Максим Крипак 26 років Плавець-паралімпієць
Надія Кушнір 28 років Ілюстраторка
Євгенія Лопата 27 років Директорка поетичного фестивалю Meridian Czernowitz
Людмила Лузан 24 роки Каное
Владислав Малащенко 28 років Засновник Good Bread
Андрій Маркевич 30 років Операційний директор Atlas Weekend
Роман Мелкумов та Степан Зіняков 25, 28 років Co-Founder, Co-CEO OVO
Альона Мисько 29 років Засновниця і СЕО Fuelfinance
Юрій Монастиршин 29 років Співзасновник Looksery, старший директор із розробки Snap
Анастасія Павлишина, Роман Севастьянов 26, 25 років Співзасновники Awesomic
Андрій Остапчук 30 років Young Business Club
Володимир Оляницький 28 років Засновник Eurotrips, Deinde, Choice
Олег Псюк 27 років Фронтмен гурту Kalush
Анастасія Пустовіт 27 років Кіноакторка
Ілля Рейніш 30 років Комерційний директор LABA
Анатолій Рогальський 29 років CMO monobank
Михайло Романчук 25 років Плавання
Максим Сердюк 26 років Засновник онлайн-медіа "СЛУХ"
Христина Сиволап 29 років Кінорежисерка
Андрій Скрипник 28 років СЕО Words Booster (Genesis)
Анжеліка Терлюга 29 років Карате
Остап Українець 27 років Письменник, перекладач
Максим Скубенко 29 років Керівник VoxCheck
Антон Чорний 29 років CEO GoIT
Софія Швець - Співзасновниця Let's Enhance
Ігор Фурманенко 29 років Засновник і СЕО JustSchool

Як визначали список

Кандидатуру могли подати всі охочі. Серед понад 400 респондентів редакція Forbes сформувала лонг-листи зі 112 найуспішніших у 5 категоріях:

  • Бізнес;
  • IT;
  • Агенти змін;
  • Креативні індустрії;
  • Спорт.

У кожній категорії переможців визначало різне журі. До списку включено всіх кандидатів, які отримали середній бал вище 4 з максимально можливих 5, окремих кандидатів, з оцінкою не менше 3,6 та одного з середнім балом до 3,5.

Автор: Сергій Зятюк