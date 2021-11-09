Forbes 30 до 30: хто потрапив до українського списку найуспішніших цьогоріч

З 2020 року українське видання Forbes формує список найуспішніших людей до 30 років. Цьогоріч до нього потрапили представники та представниці найрізноманітніших галузей діяльності.

Серед понад 400 претендентів вітчизняний Forbes обрав 30 найдостойніших, які вже встигли певним чином змінити світ. Учасники розповіли виданню про своїх батьків, їхній вплив на успіх та кумирів, які надихали досягати вершин.

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Список "Forbes Україна 30 до 30" 2021 року

Як визначали список

Кандидатуру могли подати всі охочі. Серед понад 400 респондентів редакція Forbes сформувала лонг-листи зі 112 найуспішніших у 5 категоріях:

Бізнес;

IT;

Агенти змін;

Креативні індустрії;

Спорт.

У кожній категорії переможців визначало різне журі. До списку включено всіх кандидатів, які отримали середній бал вище 4 з максимально можливих 5, окремих кандидатів, з оцінкою не менше 3,6 та одного з середнім балом до 3,5.