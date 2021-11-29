ФОПів зобов'язали вести облік товарних запасів: кого це стосується

Підприємці, які використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні вести облік товарних запасів і продавати лише те, що вписано у такий облік. Відповідну вимогу затверджує наказ Мінфіну, що набув чинності 26 листопада.

Згідно з наказом, ФОПи можуть вести товарний облік у паперовій або електронній формі. Як це робити і кого стосується – читайте далі.

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Хто має вести товарний облік

Підприємці, які здійснюють готівкові та безготівкові розрахунки під час продажу товарів та надання послуг. Нововведення стосується:

ФОПів на загальній системі оподаткування;

ФОПів на Єдиному податку, які сплачують ПДВ;

ФОПи-єдинники, які продають технічно складні побутові товари, лікарські засоби та медичні вироби, а також ювелірні вироби.

Якщо підприємець здійснює винятково безготівкові розрахунки через POS-термінал або інтернет-еквайринг, то товарний облік вести не потрібно.

Як вести облік товарних запасів

В обліку потрібно вказувати:

найменування постачальника товару, вид, дату і номер первинного документа, що підтверджує надходження або вибуття товару;

вартість купленого товару;

вартість продажу цих товарів.

Первинні документи – обов'язковий додаток до обліку. Їх потрібно зберігати протягом 3 років на випадок перевірки. Вносити дані про надходження товарів необхідно до початку їхньої реалізації.

Якщо підприємець є власником кількох точок продажу, то облік необхідно вести окремо по кожній з них. У ФОПів, які тільки-но почали вести облік товарних запасів, перший запис має відображати інформацію про залишки станом на 26 листопада.

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Чому це важливо

Органи контролю під час перевірки можуть попросити паперові або електронні документи, які підтверджують облік і походження товарів. На кожен товар у магазині повинен бути первинний документ. За недбале ведення обліку карають штрафом до 2 500 гривень.

ФОПи на загальній системі та єдинники-платники ПДВ вели облік і раніше, щоб правильно платити податок на прибуток і на додану вартість. Нововведення спонукатиме решту підприємців до коректного адміністрування бізнесу.