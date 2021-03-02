ФОПи зможуть платити податки в "Дії" вже у квітні, – Федоров

Джерело:ютуб 5 каналу
Українські ФОПи матимуть змогу сплачувати податки у додатку "Дія", якщо Верховна Рада прийме законопроєкт. Як це працюватиме, читайте на Бізнес 24.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що розробка технічної частини вже на фінальній стадії. Тож все залежатиме від того, чи прийме Рада відповідний законопроєкт.
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Якщо це станеться, то вже з квітня сплатити податки можна буде в кілька кліків у додатку "Дія", розповідає чиновник.
Це взагалі інша культура. Заходиш – додаток саме "розуміє", скільки грошей надійшло в банк для того, щоб автоматично нараховувати податок,
– пояснює Федоров.
Йдеться про те, що "Дія" знає скільки грошей отримав ФОП на свій ФОПівський банківський рахунок. Якщо підприємець отримав гроші готівкою, то потрібно ввести суму. Відтак додаток розрахує суму податку.
Оплатити можна у 2 – 3 кліки, якщо прив'язана банківська карта або через Apple Pay чи Google Pay.
З 1 січня зріс розмір податків для ФОПів, оскільки виросла мінімальна зарплата до 6 тисяч гривень та прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2 270 гривень.