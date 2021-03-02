Українські ФОПи матимуть змогу сплачувати податки у додатку "Дія", якщо Верховна Рада прийме законопроєкт. Як це працюватиме, читайте на Бізнес 24.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що розробка технічної частини вже на фінальній стадії. Тож все залежатиме від того, чи прийме Рада відповідний законопроєкт.

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Як працюватиме сплата податків в "Дії"

Якщо це станеться, то вже з квітня сплатити податки можна буде в кілька кліків у додатку "Дія", розповідає чиновник.

Це взагалі інша культура. Заходиш – додаток саме "розуміє", скільки грошей надійшло в банк для того, щоб автоматично нараховувати податок,

– пояснює Федоров.

Йдеться про те, що "Дія" знає скільки грошей отримав ФОП на свій ФОПівський банківський рахунок. Якщо підприємець отримав гроші готівкою, то потрібно ввести суму. Відтак додаток розрахує суму податку.

Оплатити можна у 2 – 3 кліки, якщо прив'язана банківська карта або через Apple Pay чи Google Pay.

Сума податків ФОПів

З 1 січня зріс розмір податків для ФОПів, оскільки виросла мінімальна зарплата до 6 тисяч гривень та прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2 270 гривень.

Наразі податки такі:

Перша група ФОП платить 1 320 гривень ЄСВ та 227 гривень ЄП;

Друга група ФОП також платить 1 320 гривень ЄСВ, але ЄП вищий – 1 200 гривень;

Третя група ФОП, окрім ЄСВ у розмірі 1 320 гривень, платить ще 5% від доходу.



Податки ФОПів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу