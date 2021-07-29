ФОПи не можуть купити землю сільськогосподарського призначення, – Мін'юст

Чи може фізична особа-підприємець набути у власність ділянку сільськогосподарського призначення? Міністерство юстиції дало відповідь на запитання, яке виникло у багатьох після старту ринку землі в Україні.

При проведенні державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості суб’єктом права власності визнається саме фізична особа, яка може бути власником будь-якого майна, за виключенням майна, що не може перебувати у власності фізичної особи.

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Як пояснили у Мін'юсті, при цьому правовий статус фізичної особи-підприємця не впливає на правовий режим майна, що перебуває у його власності.

Згідно із Цивільним кодексом України, учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Вона реалізує це право за умови державної реєстрації підприємницької діяльності в порядку, встановленому законом.

Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

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Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Також Господарським кодексом України передбачено, що громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 Кодексу.

Таким чином, реєстрація (як підприємцем) є правом громадянина – фізичної особи.

Ринок землі: що відомо

Відкриття ринку землі відбувається за законом №552-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який набув чинності 1 липня 2021-го.

Як відкривається ринок землі в Україні / Інфографіка 24 канал

Хто взагалі не зможе придбати сільськогосподарські гектари у власність: