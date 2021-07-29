ФОПи не можуть купити землю сільськогосподарського призначення, – Мін'юст
Джерело:Міністерство юстиції України
Чи може фізична особа-підприємець набути у власність ділянку сільськогосподарського призначення? Міністерство юстиції дало відповідь на запитання, яке виникло у багатьох після старту ринку землі в Україні.
При проведенні державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості суб’єктом права власності визнається саме фізична особа, яка може бути власником будь-якого майна, за виключенням майна, що не може перебувати у власності фізичної особи.
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Як пояснили у Мін'юсті, при цьому правовий статус фізичної особи-підприємця не впливає на правовий режим майна, що перебуває у його власності.
Згідно із Цивільним кодексом України, учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.
Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Вона реалізує це право за умови державної реєстрації підприємницької діяльності в порядку, встановленому законом.
Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.
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Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.
Також Господарським кодексом України передбачено, що громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 Кодексу.
Таким чином, реєстрація (як підприємцем) є правом громадянина – фізичної особи.
Ринок землі: що відомо
Відкриття ринку землі відбувається за законом №552-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який набув чинності 1 липня 2021-го.
Хто взагалі не зможе придбати сільськогосподарські гектари у власність:
- юридичні особи, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника, або зареєстровані в офшорних зонах із затвердженого урядом переліку,
- особи, до яких безпосередньо чи до пов'язаних з ними осіб застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону "Про санкції" у вигляді заборони на укладення правочинів щодо набуття у власність земельних ділянок, або є громадянами держави-агресора,
- особи, щодо яких визнано належність (навіть в минулому) до терористичних організацій.