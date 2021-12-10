ФОПам можуть обмежити сфери діяльності: що пропонує новий законопроєкт

Багатьом ФОПам доведеться змінити свою групу, якщо Верховна Рада прийме новий законопроєкт. Він обмежує сфери діяльності ФОПів та реорганізовує спрощену систему оподаткування.

Основні зміни стосуватимуться тих, хто зараз на 1 та 2 групі ФОП. Таким чином автори законопроєкту хочуть обмежити діяльність середнього бізнесу, який для сплати менших податків переводить своїх працівників на ФОП.

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Однією з цілей законопроєкту є виключення можливості перебування на першій та другій групі платників єдиного податку суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом, високодохідними видами діяльності, здійснюють продаж товарів, що найчастіше ввозяться на територію України в незаконний спосіб,

– йдеться у пояснювальній записці.

Що зміниться для ФОПів

Перша група ФОП

Відтак на першій групі зможуть залишитися лише підприємці, які продають товари в роздріб на ринках або надають такі побутові послуги населенню:

виготовлення взуття, одягу, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів на індивідуальне замовлення;

ремонт взуття, одягу, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів;

манікюр, педикюр та перукарські послуги;

клінінгові послуги за індивідуальним запитом;

репетиторство;

послуги гувернанток (виховання дітей у приватному порядку);

утримання, дресування тварин та догляд за ними;

фотографування;

соціальна допомога без проживання.

Додатковою вимогою буде дохід – не більше 165 мінімальних зарплат на рік. У 2022 році це трохи більш як 1,07 мільйона гривень. Нагадаємо, що наразі ліміт становить 167 мінімалок.

Друга група ФОП

До 2 групи належатимуть підприємці, які надають побутові послуги. Також сюди увійдуть ФОПи, що працюють у сфері народних художніх промислів (без серійного виготовлення) або продають такі вироби в роздріб.

ФОПи на другій групі зможуть наймати до 10 працівників. Лімітом на доходи будуть 834 мінімалки на рік. Це 5,42 мільйона гривень.

Третя група ФОП

Усі інші підприємці, які не підпадають під критерії 1 та 2 групи ФОП, можуть перейти на 3 групу. Якщо у такого підприємця буде штат із понад 10 працівників, то його ліміт доходу зросте до 3 000 мінімалок. Це 19,5 мільйона гривень.

Податки для ФОПів

Органи місцевого самоврядування зможуть самостійно встановлювати ставки єдиного податку для 3 групи ФОП:

від 1,5% до 3% у разі сплати ПДВ;

від 2,5% до 5% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

При цьому РРО будуть обов’язковими тільки для ФОПів 3 групи.

Нагадаємо, що у грудні зріс розмір ЄСВ для всіх груп ФОПів до 1430 гривень. А з 1 січня 2022 року зросте й розмір Єдиного податку:

1 група ФОП – 248 гривень 10 копійок;

2 група ФОП – 1 300 гривень;

3 група ФОП – ​5% від доходу або 3% + ПДВ.



Податки для ФОПів у 2022 році / Інфографіка 24 каналу