За розгляд законопроєкту проголосували лише 102 народні депутати при необхідних 226. Це означає, що з січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій будуть змушені використовувати підприємці всіх видів економічної діяльності окрім декількох винятків.

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Фіскалізації бути

Раніше на вимогу понад 150 народних депутатів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скликав позачергову сесію 17 грудня, щоб включити до порядку денного та розглянути проєкт закону № 6376 про внесення змін до Податкового кодексу. Вони передбачали відтермінування розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій підприємствами.

За включення цього питання до порядку денного проголосувала така кількість народних депутатів по фракціях:

"Слуга народу" – 36;

ОПЗЖ – 12;

"Європейська солідарність" – 21;

"Батьківщина" – 10;

"За майбутнє" – 11;

"Довіра" – 4;

Позафракційні – 8.

Таким чином, терміни розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку не перенесуть на 2023 рік, оскільки 17 грудня відбулось останнє пленарне засідання Верховної Ради у 2021 році.

Про те, кому не потрібно використовувати РРО та чого чекати підприємцям у 2022 році – читайте за посиланням.