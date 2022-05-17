Новий продукт компанії отримав назву OTAN, що з точки зору маркетингу закладає одразу кілька сенсів. Попит та ажіотаж довкола нового пива перевершив всі очікування підприємців.

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Фінське пиво на честь вступу країни до НАТО

Процес вступу Фінляндії у НАТО блискавично отримав відбиток на рекламі товарів місцевого виробництва. Так, крафтова пивоварня Olaf Brewing, що розташована у місті Савонлінна, випустила на ринок пиво, назва й бренд якого перекликається з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.

Новий бренд алкогольного напою отримав назву OTAN olutta. Тут закладено одразу декілька сенсів:

з фінської мови слова перекладаються, як "візьму пива";

назва є анаграмою Альянсу латинськими літерами (NATO);

французькою мовою абревіатура НАТО звучить саме OTAN.

Пиво на честь вступу Фінляндії у НАТО / Фото Olaf Brewing Oy

Генеральний директор крафтової пивоварні розповів, що пиво на честь вступу країни до Альянсу поступило у продаж 16 травня.

Раніше ми не висловлювались на політичні теми. Втім зараз більшість жителів Фінляндії підтримують приєднання країни до НАТО, тому ми зважились на такий крок,

– розповідає власник пивоварні Петтері Вянттінен.

За словами підприємця, така ідея назрівала вже давно, однак остаточно сформувалась після того, як вище керівництво Фінляндії ухвалило рішення про подачу заявки на вступ в Альянс.

Генеральний директор пивоварні зазначив, що на випуск тематичного пива повпливала не лише громадська думка, але й розташування підприємства. Річ у тім, що місто Саволінна постраждала від бомбардувань під час Другої світової війни.

Ми сподіваємось, що після вступу до НАТО такого ніколи не трапиться ні у нашому місті, ні по всій Фінляндії,

– додав підприємець.

Попит на "натівське" пиво перевершив очікування

За словами Вянттінен, новий продукт одразу ж спричинив неабиякий ажіотаж. "натівське" пиво масово почали закуповувати продовольчі магазини, бари та ресторани.

До слова, пивоварня має намір відправити партію нової продукції також у "Пивний клуб" фінського парламенту. Крім того, у планах підприємства – постачати пиво Штабу оборонних сил Фінляндії та, можливо, канцелярії президента.

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