Фінансує геноцид української нації: як і чому потрібно бойкотувати французьку Auchan

Україна вже понад місяць дає рішучу відсіч рашистським окупантам. Тим часом французька мережа супермаркетів Auchan не планує виходити з російського ринку і продовжує фінансувати вбивства українців.

Бізнес на крові не лише приносить французькій компанії величезні прибутки, але й забезпечує Росії стабільні грошові вливання у вигляді податків від Auchan, які країна-терористка активно використовує для поповнення запасів смертоносної зброї проти українців. При цьому керівництво мережі цинічно заявляє, що компанія взагалі не вийде з ринку Росії, оскільки буцімто "дбає про звичайних людей".

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Офіційна позиція компанії

За даними французького видання L'OBS, у Росії залишаються відкритими близько 300 супермаркетів Auchan, у яких працевлаштована понад 41 тисяча росіян. За підрахунками російського Forbes, 10% усіх світових продажів компанії припадають на ринок Росії. Так, у 2020 році французька мережа наторгувала у країні-агресорці близько 3,69 мільйона доларів, що робить її 6 найбільшою іноземною компанією у Росії.

Тим часом, поки триває повномасштабна війна Росії проти України, унаслідок якої вже загинули тисячі цивільних українців, в Auchan продовжують вести бізнес на крові. Мало того, керівництво компанії цинічно пояснює свою категоричну відмову виходу з російського ринку буцімто "надважливою місією":

Вихід компанії з ринку Росії економічно можливий, але немислимий з людської точки зору . Ми працюємо у сегменті дискаунтерів і віримо, що у період високої інфляції робимо свій внесок (продовжуючи заробляти на крові українців – ред. 24 канал) у захист купівельної спроможності населення,

– заявив генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод.

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Чому важливо чинити громадський тиск на Auchan

Видання L'OBS нарахувало близько 500 французьких компаній, які ведуть свій бізнес у Росії. Саме компанії родом з Франції найбільш неохоче йдуть з російського ринку, оскільки, імовірно, мають підтримку уряду і можливості безперешкодно працювати там в умовах недостатньо жорстких санкцій.

Разом з тим, за звітом російського представництва Auchan, лише у 2020 році воно сплатило до державного бюджету країни-терористки 167 мільйонів доларів податків. За підрахунками 24 каналу, на ці гроші Росія змогла отримати:

15 літаків СУ-25;

42 танки;

50 ракет "Іскандер";

222 ракети "Калібр";

близько 447 тисяч автоматів АК-47.

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Як бойкотувати Auchan, яка продовжує фінансувати вбивства українців

Намагайтесь не відвідувати супермаркети мережі Auchan, а особливо не купуйте товари під їхнім власним брендуванням "Зелена/Червона/Золота пташка", які буцімто підтримують локальних виробників – краще придбайте ці ж товари напряму у крафтових підприємств.

За кордоном не купуйте нічого у представництвах французької мережі, а також не користуйтесь послугами дотичних до холдингу Auchan компаній Ceetrus (управління торговими точками) та Oney (фінансові послуги).

Організовуйте та виходьте на протести під офісами Auchan у ваших містах за кордоном і вимагайте негайного виходу мережі з російського ринку. Головний офіс компанії розташований у Круа, Франція, за адресою: 40 avenue de Flandre. Додамо, що інформацію про актуальні протести за кордоном постійно публікує український підприємець і банкір Дмитро Дубілет на своїй сторінці у телеграмі.

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До слова, окрім громадського тиску, Україна тисне на компанії, що відмовляються йти з російського ринку, дипломатично. Так, припинити вести бізнес на крові Auchan публічно закликали президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нещодавно французький автовиробник Renault, після тривалого публічного бойкоту і дипломатичних закликів, таки пішов з ринку країни-терористки.

Чому потрібно чинити тиск на французьку мережу супермаркетів Auchan / Фото Bloody Money

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