Бізнес на крові не лише приносить французькій компанії величезні прибутки, але й забезпечує Росії стабільні грошові вливання у вигляді податків від Auchan, які країна-терористка активно використовує для поповнення запасів смертоносної зброї проти українців. При цьому керівництво мережі цинічно заявляє, що компанія взагалі не вийде з ринку Росії, оскільки буцімто "дбає про звичайних людей".

Зверніть увагу Скільки ракет запустила Росія на податки від Nestle, Renault та Philip Morris

Офіційна позиція компанії

За даними французького видання L'OBS, у Росії залишаються відкритими близько 300 супермаркетів Auchan, у яких працевлаштована понад 41 тисяча росіян. За підрахунками російського Forbes, 10% усіх світових продажів компанії припадають на ринок Росії. Так, у 2020 році французька мережа наторгувала у країні-агресорці близько 3,69 мільйона доларів, що робить її 6 найбільшою іноземною компанією у Росії.

Тим часом, поки триває повномасштабна війна Росії проти України, унаслідок якої вже загинули тисячі цивільних українців, в Auchan продовжують вести бізнес на крові. Мало того, керівництво компанії цинічно пояснює свою категоричну відмову виходу з російського ринку буцімто "надважливою місією":

Вихід компанії з ринку Росії економічно можливий, але немислимий з людської точки зору . Ми працюємо у сегменті дискаунтерів і віримо, що у період високої інфляції робимо свій внесок (продовжуючи заробляти на крові українців – ред. 24 канал) у захист купівельної спроможності населення,

– заявив генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод.

Читайте також Не чують запаху української крові: Metro, Nestle й Ашан продовжують працювати у Росії

Чому важливо чинити громадський тиск на Auchan

Видання L'OBS нарахувало близько 500 французьких компаній, які ведуть свій бізнес у Росії. Саме компанії родом з Франції найбільш неохоче йдуть з російського ринку, оскільки, імовірно, мають підтримку уряду і можливості безперешкодно працювати там в умовах недостатньо жорстких санкцій.

Разом з тим, за звітом російського представництва Auchan, лише у 2020 році воно сплатило до державного бюджету країни-терористки 167 мільйонів доларів податків. За підрахунками 24 каналу, на ці гроші Росія змогла отримати:

15 літаків СУ-25;

42 танки;

50 ракет "Іскандер";

222 ракети "Калібр";

близько 447 тисяч автоматів АК-47.

Які ще іноземні компанії фінансують війну Росії проти України / Інфографіка 24 каналу

Як бойкотувати Auchan, яка продовжує фінансувати вбивства українців

Намагайтесь не відвідувати супермаркети мережі Auchan, а особливо не купуйте товари під їхнім власним брендуванням "Зелена/Червона/Золота пташка", які буцімто підтримують локальних виробників – краще придбайте ці ж товари напряму у крафтових підприємств.

За кордоном не купуйте нічого у представництвах французької мережі, а також не користуйтесь послугами дотичних до холдингу Auchan компаній Ceetrus (управління торговими точками) та Oney (фінансові послуги).

Організовуйте та виходьте на протести під офісами Auchan у ваших містах за кордоном і вимагайте негайного виходу мережі з російського ринку. Головний офіс компанії розташований у Круа, Франція, за адресою: 40 avenue de Flandre. Додамо, що інформацію про актуальні протести за кордоном постійно публікує український підприємець і банкір Дмитро Дубілет на своїй сторінці у телеграмі.

Цікаво Під головним офісом Raiffeisen у Відні відбувся проукраїнський мітинг: що вимагали від компанії

До слова, окрім громадського тиску, Україна тисне на компанії, що відмовляються йти з російського ринку, дипломатично. Так, припинити вести бізнес на крові Auchan публічно закликали президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу! Нещодавно французький автовиробник Renault, після тривалого публічного бойкоту і дипломатичних закликів, таки пішов з ринку країни-терористки.

Чому потрібно чинити тиск на французьку мережу супермаркетів Auchan / Фото Bloody Money

Важливо – Кулеба закликав світ бойкотувати Auchan через відмову йти з Росії: дивіться відео