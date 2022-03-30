Загалом, можна виділити три "улюблені" риторики подібних компаній: наші продажі не впливають на війну, росіяни не повинні страждати від санкцій та ми не можемо покинути наших працівників напризволяще. Тож розберімось, чому подібні заяви суцільний цинізм та брехня й такі компанії просто не хочуть чути запаху крові.
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Не бажає йти з Росії й погрожує
Український офіс Metro ще в перший числах березня звернувся з вимогою закрити бізнес на території країни-агресора. У відповідь отримав лише погрози, що коли вони не припинять тиск, то Україну відключать від централізованих закупівель та постачання товару.
10 тисяч співробітників у Росії залишаться без роботи, а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію Росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення,
– цинічно заявили у головному офісі у Дюссельдорфі.
Попри всі заяви компанії, що її продажі, нібито, не мають ніякого зв'язку з фінансуванням війни, у реальності все зовсім інакше. З 2009 року в Росії податок на прибуток становить 20%. Згідно з даними видання Forbes, прибуток компанії у 2020 році склав 230,6 мільярда рублів, що еквівалентні близько 267,5 мільйонів доларів, згідно з курсом Центробанку Росії на 30 березня.
Тож Metro, як і всі інші компанії, котрі все ще продовжують працювати на російському ринку прямо та безпосередньо фінансують вбивства українців через податки. Бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет у своєму телеграмі поділився, що у Дюссельдорфі не вважають, що їхні продажі у Росії мають вплив на війну. І взагалі, вони жертвують гроші в ООН.
Які ще іноземні компанії фінансують війну Росії проти України / Інфографіка 24 каналу
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Чому Metro не хоче відмовлятись від бізнесу в Росії
Близько 10% від загального обсягу продажів компанії Metro припадає на російський ринок. Станом на грудень 2020 року на Росії в компанії було:
- 93 магазини,
- майже 10 тисяч співробітників.
Якщо порівняти виторг компанії у Росії та Україні, то він суттєво різниться. Згідно з даними Forbes, за результатами 2020 року він склав:
- майже 3,1 мільярда доларів в Росії,
- 796 мільйонів доларів в Україні.
Чому громадський тиск це важливо
Нещодавно французький автовиробник Renault, після тривалого публічного бойкоту і дипломатичних закликів, таки пішов з ринку країни-терористки. Тож нині важливо продовжувати чинити громадський тиск на компанії, котрі все ще продовжують спонсорувати своїми податками війну в Україні.
До слова в українському офісі Metro категорично не згодні з позицією своєї материнської компанії.
Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу Metro в Росії залишається незмінною,
– заявляють в українському офісі Metro.
Нагадаємо, що активісти вже виходили на акцію під головним офісом компанії Metro у Дюссельдорфі. Тоді вони створили мініінсталяцію з дерев'яною труною під головним входом. Вона символізувала, як податки, котрі сплачує Metro в Росії, перетворюються на труни для мирних громадян.
Активісти під офісом Metro у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка
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Як долучитися до бойкоту компаній
- Не купуйте товари та не відвідуйте мережу супермаркетів Metro. Також намагайтесь уникати продукції компаній, мовиться про такі марки як: Metro Premium, Aro, Tarrington house, sigma, Metro professional, Rioba, Metro chef.
- Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
- Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній, або ж організовуйте самі акції у різних містах.
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