Загалом, можна виділити три "улюблені" риторики подібних компаній: наші продажі не впливають на війну, росіяни не повинні страждати від санкцій та ми не можемо покинути наших працівників напризволяще. Тож розберімось, чому подібні заяви суцільний цинізм та брехня й такі компанії просто не хочуть чути запаху крові.

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Не бажає йти з Росії й погрожує

Український офіс Metro ще в перший числах березня звернувся з вимогою закрити бізнес на території країни-агресора. У відповідь отримав лише погрози, що коли вони не припинять тиск, то Україну відключать від централізованих закупівель та постачання товару.

10 тисяч співробітників у Росії залишаться без роботи, а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію Росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення,

– цинічно заявили у головному офісі у Дюссельдорфі.

Попри всі заяви компанії, що її продажі, нібито, не мають ніякого зв'язку з фінансуванням війни, у реальності все зовсім інакше. З 2009 року в Росії податок на прибуток становить 20%. Згідно з даними видання Forbes, прибуток компанії у 2020 році склав 230,6 мільярда рублів, що еквівалентні близько 267,5 мільйонів доларів, згідно з курсом Центробанку Росії на 30 березня.

Тож Metro, як і всі інші компанії, котрі все ще продовжують працювати на російському ринку прямо та безпосередньо фінансують вбивства українців через податки. Бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет у своєму телеграмі поділився, що у Дюссельдорфі не вважають, що їхні продажі у Росії мають вплив на війну. І взагалі, вони жертвують гроші в ООН.

Які ще іноземні компанії фінансують війну Росії проти України / Інфографіка 24 каналу

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Чому Metro не хоче відмовлятись від бізнесу в Росії

Близько 10% від загального обсягу продажів компанії Metro припадає на російський ринок. Станом на грудень 2020 року на Росії в компанії було:

93 магазини,

майже 10 тисяч співробітників.

Якщо порівняти виторг компанії у Росії та Україні, то він суттєво різниться. Згідно з даними Forbes, за результатами 2020 року він склав:

майже 3,1 мільярда доларів в Росії,

796 мільйонів доларів в Україні.

Нагадаємо! У 2014 році компанія Metro AG вирішила перереєструвати на окрему юридичну особу в Росії 2 торгових центри у Криму. Вони розташовуються у Сімферополі та Севастополі. У такий спосіб їм вдалось уникнути санкцій.

Чому громадський тиск це важливо

Нещодавно французький автовиробник Renault, після тривалого публічного бойкоту і дипломатичних закликів, таки пішов з ринку країни-терористки. Тож нині важливо продовжувати чинити громадський тиск на компанії, котрі все ще продовжують спонсорувати своїми податками війну в Україні.

До слова в українському офісі Metro категорично не згодні з позицією своєї материнської компанії.

Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу Metro в Росії залишається незмінною,

– заявляють в українському офісі Metro.

Нагадаємо, що активісти вже виходили на акцію під головним офісом компанії Metro у Дюссельдорфі. Тоді вони створили мініінсталяцію з дерев'яною труною під головним входом. Вона символізувала, як податки, котрі сплачує Metro в Росії, перетворюються на труни для мирних громадян.

Активісти під офісом Metro у Дюссельдорфі / фото з телеграму Ярослава Железняка

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Як долучитися до бойкоту компаній

Не купуйте товари та не відвідуйте мережу супермаркетів Metro. Також намагайтесь уникати продукції компаній, мовиться про такі марки як: Metro Premium, Aro, Tarrington house, sigma, Metro professional, Rioba, Metro chef.

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній, або ж організовуйте самі акції у різних містах.

Важливо! Інформацію про актуальні протести за кордоном постійно публікує український підприємець і банкір Дмитро Дубілет на своїй сторінці у телеграмі.

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