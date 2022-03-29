Відповідну інформацію оприлюднили у компанії 28 березня. Тобто це трапилось на 33 день після нападу Москви на нашу державу.

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Bloomberg не працюватиме в Росії та Білорусі

Bloomberg LP, материнська компанія Bloomberg News, призупиняє свою роботу у Росії та Білорусі через російське вторгнення в Україну,

– повідомили у компанії.

Там пояснили, що клієнти у цих країнах не матимуть доступу до жодного з фінансових продуктів Bloomberg, – враховуючи термінал, ліцензію на дані, канал даних та електронні торгові платформи.

Тобто відомо, що:

клієнти в цих країнах не матимуть доступу до жодного з фінансових продуктів Bloomberg, зокрема Terminal (один з головних терміналів для фінансистів та трейдерів цінними паперами – 24 канал), а також електронної трейдингової платформи тощо;

простіше кажучи, у Росії та Білорусі не матимуть доступу до даних, які широко використовують фахівці зі сфери фінансів ;

; функції торгівлі низкою російських цінних паперів також були відключені відповідно до міжнародних санкцій;

зокрема російські акції були вилучені з глобальних індексів акцій Bloomberg 9 березня, а облігації вилучать з індексів з фіксованим доходом під час перебалансування наприкінці місяця.

Проте у Росії та Білорусі призупинення не вплине на Bloomberg.com. Ще 4 березня у компанії Bloomberg пояснили, що призупинили роботу своїх журналістів у Росії після закону, за яким можна отримати 15 років ув'язнення за правдиву інформацію.

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