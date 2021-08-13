Фермери отримають компенсацію за втрачені посіви, – Шмигаль

Уряд виплатить фермерам по 4 700 гривень за 1 гектар втраченого через несприятливу погоду врожаю. Максимально можливе відшкодування – 235 тисяч гривень.

Допомога від держави передбачена тим, хто повністю втратив посіви, зокрема, через засуху. Одне господарство зможе отримати компенсацію максимум за 50 гектарів.

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Додамо, що бюджет на допомогу агропромисловому комплексу в Україні цьогоріч становить 4,7 мільярда гривень.

Весною Кабінет міністрів розширив обсяги державної підтримки для фермерів, зокрема запровадив страхування та компенсацію за втрачений урожай.

Ще одне питання в аграрній сфері – підтримка агровиробників. Сьогодні затверджуємо порядок коштів, які буде виплачено тим фермерам, що втратили свої посіви. За 1 збитковий гектар виплачуватимемо 4 700 гривень. Відшкодування можна буде отримати максимум за 50 гектарів з одного господарства,

– повідомив на засіданні Кабміну Денис Шмигаль.

Окрім такої підтримки агропромислового комплексу, уряд має почати велике будівництво зрошувальних систем у південній частині України.