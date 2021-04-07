Фермер Білл Гейтс: мільярдер пояснив, чому скуповує землю у США

Білл та Мелінда Гейтси володіють найбільшою площею землі у США серед приватних осіб. Відомий мільярдер вперше прокоментував свої покупки.

Білл Гейтс розповів про свої інвестицій у сільськогосподарські угіддя у соціальній мережі Reddit.

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Чому Білл Гейтс купує землю

Моя інвестиційна група вирішила це зробити. Це не пов'язано з кліматом,

– зауважив він.

Засновник Mircrosoft додав, що основними причинами для інвестицій стали:

Насіннєзнавство. "Сектор сільського господарства є важливим. Завдяки більш продуктивним насінинам ми можемо уникнути вирубки лісів та допомогти Африці впоратися із кліматичними труднощами , з якими вони вже стикаються", пояснив Білл Гейтс.

, з якими вони вже стикаються", пояснив Білл Гейтс. Розвиток біопалива. "Незрозуміло, наскільки дешевим може бути біопаливо, але якщо воно дешеве, це може зменшити викиди вуглецю через авіацію та вантажні автомобілі", вважає мільярдер.

Скільки землі у Гейтса

Американський журнал The Land Report вияснив, що Білл і Мелінда Гейтси мають найбільше землі у США – 242 000 акрів (майже 100 тисяч гектарів). Це більше, ніж місто Київ.

Як подружжя Гейтсів допомагатиме фермерам

У січні цього року Фонд Білла і Мелінди Гейтс оголосив, що створює некомерційну організацію під назвою Gates Ag One, яка допомагатиме дрібним фермерам у країнах, що розвиваються. Зокрема, сприятимуть у:

доступі до інструментів;

впровадженні інновацій;

підвищенні продуктивності врожаю;

адаптації до наслідків зміни клімату.

Благодійність Гейтсів