Фермер Білл Гейтс: мільярдер пояснив, чому скуповує землю у США

Джерело:AgFunder News
Білл та Мелінда Гейтси володіють найбільшою площею землі у США серед приватних осіб. Відомий мільярдер вперше прокоментував свої покупки.
Білл Гейтс розповів про свої інвестицій у сільськогосподарські угіддя у соціальній мережі Reddit.
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Моя інвестиційна група вирішила це зробити. Це не пов'язано з кліматом,
– зауважив він.
Засновник Mircrosoft додав, що основними причинами для інвестицій стали:
Американський журнал The Land Report вияснив, що Білл і Мелінда Гейтси мають найбільше землі у США – 242 000 акрів (майже 100 тисяч гектарів). Це більше, ніж місто Київ.
У січні цього року Фонд Білла і Мелінди Гейтс оголосив, що створює некомерційну організацію під назвою Gates Ag One, яка допомагатиме дрібним фермерам у країнах, що розвиваються. Зокрема, сприятимуть у: