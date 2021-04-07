Фермер Білл Гейтс: мільярдер пояснив, чому скуповує землю у США
Білл та Мелінда Гейтси володіють найбільшою площею землі у США серед приватних осіб. Відомий мільярдер вперше прокоментував свої покупки.
Джерело:AgFunder News
Білл Гейтс розповів про свої інвестицій у сільськогосподарські угіддя у соціальній мережі Reddit.
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Чому Білл Гейтс купує землю
Моя інвестиційна група вирішила це зробити. Це не пов'язано з кліматом,
– зауважив він.
Засновник Mircrosoft додав, що основними причинами для інвестицій стали:
- Насіннєзнавство. "Сектор сільського господарства є важливим. Завдяки більш продуктивним насінинам ми можемо уникнути вирубки лісів та допомогти Африці впоратися із кліматичними труднощами, з якими вони вже стикаються", пояснив Білл Гейтс.
- Розвиток біопалива. "Незрозуміло, наскільки дешевим може бути біопаливо, але якщо воно дешеве, це може зменшити викиди вуглецю через авіацію та вантажні автомобілі", вважає мільярдер.
Скільки землі у Гейтса
Американський журнал The Land Report вияснив, що Білл і Мелінда Гейтси мають найбільше землі у США – 242 000 акрів (майже 100 тисяч гектарів). Це більше, ніж місто Київ.
Як подружжя Гейтсів допомагатиме фермерам
У січні цього року Фонд Білла і Мелінди Гейтс оголосив, що створює некомерційну організацію під назвою Gates Ag One, яка допомагатиме дрібним фермерам у країнах, що розвиваються. Зокрема, сприятимуть у:
- доступі до інструментів;
- впровадженні інновацій;
- підвищенні продуктивності врожаю;
- адаптації до наслідків зміни клімату.
Благодійність Гейтсів
- Білл Гейтс є третьою найбагатшою людиною світу зі статками 143 мільярди доларів, за індексом Bloomberg.
- Значну частину свого багатства Білл Гейтс разом із дружиною жертвує на благодійність в рамках власного фонду Bill & Melinda Gates Foundation.
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