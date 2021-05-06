Феномен McDonald's: як одна людина змінила світову культуру харчування

McDonalsd's заснували два брати Річард та Моріс Макдональди. Але знаною на весь світ компанію зробив Рей Крок.

Він народився у 1902 році в емігрантів з Чехословаччини. Від продавця паперових склянок та джазового музиканта Рей Крок став тим, хто створив найвідоміший і найуспішніший ресторан швидкого харчування у світі.

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Знайомство з Макдональдами

У 1954 році, у віці 52 років, Рей Крок їздив містами, шукаючи кому продати мультизмішувачі Prince Castle. Так він натрапив на маленький ресторан гамбургерів Річарда та Моріса Макдональда в Сан-Бернардіно, штаті Каліфорнія.

Брати Макдональди у 1948 році / Фото Vintage Everyday

У закладі подавали гамбургери, картоплю фрі, безалкогольні напої та молочні коктейлі. Ці два брати стали одними з найкращих клієнтів Крока, коли придбали кілька його мультизмішувачів.

Рей Крок побачив у цьому маленькому закладі великі перспективи. І запропонував братам свою допомогу у розширенні бізнесу. Так він став національним агентом, започаткувавши нову еру франчайзингу.

Перший McDonald's

Перший заклад відкрили у 1955 році в місті Де-Плейн, штаті Іллінойс. Це був справжній успіх і саме з цього ресторану почалася корпорація McDonald's, яку ми знаємо сьогодні. Через шість років Крок викупив бізнес у братів-засновників за 2,7 мільйона доларів.

У 1965 році у США було вже понад 700 ресторанів, які працювали як франшизи. Крок давав право на відкриття лише одного ресторану в певних локаціях. Так він зберігав можливістю контролю та підтримував однакову якість обслуговування у всіх ресторанах. Водночас умови для франшизи були надзвичайно вигідними – всього 1,9% комісії з продажу без стягнення початкових внесків.



Один з перших ресторанів McDonald's у 1950-х

Споживачі на першому місці

Доступність . Рей Крок завжди думав про потреби споживачів. Він весь час намагався здешевити їжу в McDonald's, щоб навіть люди з найнижчим доходом могли її собі дозволити.

. Рей Крок завжди думав про потреби споживачів. Він весь час намагався здешевити їжу в McDonald's, щоб навіть люди з найнижчим доходом могли її собі дозволити. Чистота . Обов'язковою вимогою до франшиз було дотримання чистоти.

. Обов'язковою вимогою до франшиз було дотримання чистоти. Швидкість. Процес приготування їжі спростили настільки, щоб навіть школяр, який влаштувався підзаробити, міг швидко його освоїти. Якщо клієнт очікував понад 5 хвилин, йому повертали гроші.

Його досі пам'ятають

Попри те, що не Рей Крок заснував бренд, саме він зробив його відомим на увесь світ завдяки своєму інноваційному підходу у франчайзингу та ставленням до клієнтів.

Він опікувався компанією до своєї смерті у 1984 році. Але досі його девіз висить на стіні у керівників McDonald's.

Ніщо у світі не може зайняти місце наполегливості. Не талант: нічого не зустрічається частіше, ніж талановиті невдахи. Не геніальність: не визнаний геній – це майже прислів'я. Не освіта: світ наповнений освіченими бідняками. Лише наполегливість та рішучість – всемогутні,

– казав Рей Крок.