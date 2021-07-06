Фашизм, собачий геморой і могилка: 5 кумедних та неоднозначних назв компаній

Достеменно не зрозуміло, чому засновники інколи обирають жахливі та водночас кумедні назви своїм стартапам. Причиною може бути дивне почуття гумору сучасних міленіалів або ж складність знайти вільний домен для свого бізнесу.

Відомо одне – такі стартапи точно привертають увагу. Пропонуємо вам ознайомитись з 5 кумедними, неоднозначними та подекуди дивними назвами бізнес-проєктів.

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Dogpile

Dogpile (Dog – собака, Pile – геморой або куча) – стартап, який запустили ще у 1996 році на хвилі розвитку інтернет-сайтів. Це метапошукова система, яка існує й до сьогодні, і здійснює пошук інформації з ресурсів Google, Yahoo! та Bing.

Дивна назва для пошукової системи / Фото Unsplash

Fashism

Fashism (читається як "фашизм") – додаток для мобільних пристроїв, який дозволяє користувачам отримати відгуки щодо власного стилю та речей особистого гардеробу. Люди завантажували фото свого вбрання, а інші користувачі платформи оцінювали підібрані луки.

Цікаво, що одним із засновників стартапу був відомий сьогодні актор Ештон Катчер. Мабуть, назва стартапу походила від англійського слова Fashion (мода), однак за звучанням точно нагадує слово "фашизм", яке англійською пишеться як Fascism.

Gravee

Gravee (укр. – могилка) – соціальна пошукова мережа, яку нещодавно викупила компанія у галузі охорони здоров'я з не менш дивною назвою Symptomatica (симптоматика).

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oooooc.com

Сайт oooooc.com, який за задумом розробників потрібно читати як Five-OC, є соціальним маркетплейсом, який називає себе "схожим на реальне життя ринком контенту та послуг, індивідуально підібраним для кожного користувача".

Така назва є прикладом того, як стартапери сподіваються, що люди "вловлять фішку", однак вона надто складна, щоб зрозуміти задум пересічному користувачу.

Занадто складна назва, щоб зрозуміти концепцію / Фото Pexels

LicketyShip

LicketyShip (lickety – моментальний, швидкий, ship – корабель) – сервіс доставки електронної комерції, який запустили у 2006 році. Іронія полягає у тому, що компанія гарантувала доставку товарів протягом 4 годин, однак жодної логістичної мережі для цього не мала, і на замовлення доводилось чекати подекуди місяцями.