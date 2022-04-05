Серед таких і угорська фармацевтична компанія Gedeon Richter. Вона вирішила залишитися працювати на Росії. І навіть знайшла для цього привід. Правда не обійшлося без маніпуляцій.

Варте уваги Україна збільшує податки для компаній, які продовжують працювати в Росії

Ще в березні в Gedeon Richter заявили, що виробництво на Росії йде за планом. А їх завод у Московській області працює на повну потужність. Свою роботу на Росії вони виправдовували тим, що "виготовлення лікарських засобів накладає на компанію особливу відповідальність". І навіть вихваляються, що постачали лікарські засоби на територію сучасної Росії, починаючи з 1954 року (при цьому що в 1956 році СРСР ввів свої війська на територію Угорщини для подавлення народного повстання).

Згадуючи про "особливу відповідальність", у фармацевтичній компанії дещо лукавлять. Як зазначають в Центрі протидії дезінформації, переважна більшість препаратів, власником яких є компанія Gedeon Richter, у Росії має непатентовані аналоги, що є копією оригінального препарату. Це означає, що у разі припинення діяльності Gedeon Richter російські пацієнти не залишаться без лікування.

Натомість якщо фармацевтична компанія покине Росію, то втрат зазнають не пацієнти, а російський бюджет. Відтак грошей на війну проти України буде значно менше.

Зараз угорська компанія забезпечує роботою близько 800 росіян та сплачує щорічно податків на суму 31 мільйон доларів. За ці гроші Росія може придбати: