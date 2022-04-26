Фактично йдуть: Volvo і Land Rover Jaguar до мінімуму скорочують штат в Росії

На Росії черговий розпач через те, що автовиробники покидають країну. Цього разу до такого кроку вдалися Volvo та Land Rover Jaguar.

Обидва автовиробники вирішили скоротити основну частину співробітників своїх російських офісів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Land Rover Jaguar фактично залишає Росію. У штаті ця компанія залишає лише персонал, який координуватиме адміністративні взаємодії на етапі закриття юрособи.

Щодо Volvo, то компанія залишає персонал, який забезпечить гарантійне обслуговування її автомобілів в Росії.

Проблеми з автомобілями на Росії

Вихід Volvo та Land Rover Jaguar з Росії став черговим етапом санкційних обмежень, накладених на країну. Це не перші автовиробники, які виходять з російського ринку. А також закривають там свої виробництва.

До цього Volvo закрила свій завод у Калузі. Зважаючи, що це зробили також у Volkswagen та автоконцерні Stellantis (об'єднання французького автовиробника Groupe PSA та італійсько-американського Fiat Chrysler Automobiles), то ситуація в місті стає напруженою.

Інші російські міста теж постраждали від закриття автомобільних заводів. Skoda припинила виробництво в Нижньому Новгороді, а BMW – в Калінінграді. В Санкт-Петербурзі перестали складати Nissan, Toyota та Hyundai. А в Москві зупинили завод, де складали Renault.

Не склалося в росіян і з імпортозаміщенням. "АвтоВАЗ" більше не може випускати автомобілі Lada з автоматичними коробками передач. Окрім того, Lada Granta будуть випускати також без систем ABS та ESP, а також без подушки безпеки. Ці ж автомобілі позбудуться одного або двох датчиків кисню. А блок управління двигуном та його прошивка стане значно примітивнішим.

Очікують неприємності і тих росіян, які вирішили замовити люксові автомобілі. Їм мали доставити з-за кордону. Але через санкції, вони так і не дісталися Росії. Тож тепер близько восьми тисяч дорогих автомобілів, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes, що призначалися для відправки до Росії, застрягли в порту міста Зебрюгге в Бельгії. Скоріш за все, їх продадуть на інші ринки.