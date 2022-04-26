Обидва автовиробники вирішили скоротити основну частину співробітників своїх російських офісів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Land Rover Jaguar фактично залишає Росію. У штаті ця компанія залишає лише персонал, який координуватиме адміністративні взаємодії на етапі закриття юрособи.

Щодо Volvo, то компанія залишає персонал, який забезпечить гарантійне обслуговування її автомобілів в Росії.

Проблеми з автомобілями на Росії

Вихід Volvo та Land Rover Jaguar з Росії став черговим етапом санкційних обмежень, накладених на країну. Це не перші автовиробники, які виходять з російського ринку. А також закривають там свої виробництва.

До цього Volvo закрила свій завод у Калузі. Зважаючи, що це зробили також у Volkswagen та автоконцерні Stellantis (об'єднання французького автовиробника Groupe PSA та італійсько-американського Fiat Chrysler Automobiles), то ситуація в місті стає напруженою.

Інші російські міста теж постраждали від закриття автомобільних заводів. Skoda припинила виробництво в Нижньому Новгороді, а BMW – в Калінінграді. В Санкт-Петербурзі перестали складати Nissan, Toyota та Hyundai. А в Москві зупинили завод, де складали Renault.

Не склалося в росіян і з імпортозаміщенням. "АвтоВАЗ" більше не може випускати автомобілі Lada з автоматичними коробками передач. Окрім того, Lada Granta будуть випускати також без систем ABS та ESP, а також без подушки безпеки. Ці ж автомобілі позбудуться одного або двох датчиків кисню. А блок управління двигуном та його прошивка стане значно примітивнішим.

Очікують неприємності і тих росіян, які вирішили замовити люксові автомобілі. Їм мали доставити з-за кордону. Але через санкції, вони так і не дісталися Росії. Тож тепер близько восьми тисяч дорогих автомобілів, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes, що призначалися для відправки до Росії, застрягли в порту міста Зебрюгге в Бельгії. Скоріш за все, їх продадуть на інші ринки.