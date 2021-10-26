Facebook уповільнив темпи доходів: як Цукерберг планує випередити конкурентів

У Facebook розповіли про уповільнення темпів зростання доходів від реклами, через нову політику конфіденційності Apple. Однак Марк Цукерберг робить ставку на створення метавсесвіту, який допоможе йому випередити конкурентів.

Facebook уповільнив темпи доходів

У фінансовому звіті компанії за III квартал (липень – вересень) 2021 року компанія відмітила, що доходи від реклами збільшились на 33% проти аналогічного періоду торік. Однак це значно менше, ніж було у попередні квартали поточного року.

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Як зростала виручка Facebook від реклами у 2021 році

за III квартал збільшилась до 28,28 мільярда доларів й зросла за рік на 33%,

у II кварталі – на 56%,

у I кварталі – на 46%.

Чому виручка за рекламу показова для Facebook

У Facebook очікують, що виручки за IV квартал складе 31,5 – 34 мільярдів доларів.

Оскільки реклама для компанії є основним джерелом доходів, то й виручка від неї стала досить показовим сигналом. У квартальному звіті Facebook пояснив, що слабший результат пов'язаний зі змінами в політиці конфіденційності Apple.

Нові правила Apple

Зі слів операційної директорки Facebook Шеріл Сандберг зміни в політиці конфіденційності Apple принесли труднощі для галузі та малого бізнесу та створили переваги для рекламного бізнесу самої компанії Apple.

Пані Сандберг також відмітила, що уповільнення темпів зростання рекламних доходів частково сталося через проблеми у глобальних ланцюгах поставок та нестачу робочої сили. Тож з огляду на ці фактори рекламодавці знизили витрати на рекламу й компанія відповідно уповільнила темпи доходів.

На що робить ставку Цукерберг

Проєкт Facebook Reality Labs

Разом зі звітом у компанії Facebook розповіли, що з IV кварталу (жовтень – грудень) почнуть публікувати результати щодо лабораторій віртуальної та доповненої реальності, як окремого підрозділу. Йдеться про Facebook Reality Labs.

Проєкт метавсесвіт

У компанії очікують, що інвестиції у цей проєкт скоротять загальний операційний прибуток Facebook у 2021 році приблизно на 10 мільярдів доларів.

Також у компанії наголосили, що продовжать роботу над створення метавсесвіту – тривимірного цифрового середовища, доступ до якого здійснюється за допомогою інструментів віртуальної та доповненої реальності.

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Для чого потрібен метавсесвіт: таке поєднання віртуальних просторів буде призначено для комунікації, роботи, покупок та творчості.

таке поєднання віртуальних просторів буде призначено для комунікації, роботи, покупок та творчості. Скільки інвестують у проєкт: у вересні компанія оголосила, що інвестує у цей напрямок 50 мільярдів доларів.