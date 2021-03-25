Facebook тестує новий додаток The Re-Entry App. Він створений для людей, які виходять з в'язниці. У такий спосіб компанія намагається створити більше платформ для маргіналізованих спільнот.

Зареєструватися для тестування додатку людям пропонує соціальна мережа Instagram. Там запевнили, що платформа допоможе підготуватися до життя після в'язниці.

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У мережі також просять тих, хто зареєструється, відреагувати та залишити свою оцінку. У такий спосіб удосконалюватимуть платформу.

Ми вивчали різні способи для того, щоб допомогти усунути прогалини, з якими стикаються ті, хто перебуває в маргіналізованих спільнотах в наших додатках,

– сказала прессекретарка Facebook для Insider.

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