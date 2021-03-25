Facebook тестує новий додаток для колишніх в'язнів: для чого він створений
Facebook тестує новий додаток The Re-Entry App. Він створений для людей, які виходять з в'язниці. У такий спосіб компанія намагається створити більше платформ для маргіналізованих спільнот.
Джерело:Bloomberg
Зареєструватися для тестування додатку людям пропонує соціальна мережа Instagram. Там запевнили, що платформа допоможе підготуватися до життя після в'язниці.
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У мережі також просять тих, хто зареєструється, відреагувати та залишити свою оцінку. У такий спосіб удосконалюватимуть платформу.
Ми вивчали різні способи для того, щоб допомогти усунути прогалини, з якими стикаються ті, хто перебуває в маргіналізованих спільнотах в наших додатках,
– сказала прессекретарка Facebook для Insider.
Інші ініціативи Facebook: коротко
- Компанія Facebook за підтримки Міністерства цифрової трансформації України планує запустити платформу з цифрової освіти Get Digital. Вона буде створена для батьків, підлітків та працівників сфери освіти.
- Також Facebook працює над створенням мережі Instagram для дітей у віці до 13 років. Річ у тім, що звичним додатком дітям до цього віку користуватись заборонено.
- Компанія створює свій фірмовий розумний браслет.
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