У Facebook вирішили відповісти Джо Байдену на твердження, що соціальна мережа несе відповідальність за нерішучість щодо вакцин, шляхом публікації даних проведеного ними опитування. Президент США Джозеф Байден заявив, що платформи на кшталт Facebook "вбивають людей" дозволяючи поширювати дезінформацією щодо вакцинації проти COVID-19.

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Проте в опублікованому віцепрезидентом Facebook з питань доброчесності Гаєм Розеном звіті, подано низку статистичних даних, які базуються на результатах глобального опитування компанії, що проводиться з квітня 2020 року, та спростовують закиди з боку президента США.

З квітня 2020 роки ми спільно з Університетом Карнегі-Меллона та Університетом Меріленда проводимо глобальне опитування, щоб зібрати інформацію про симптоми COVID-19, тестування, кількість вакцинацій та багато іншого. Це найбільше опитування такого роду, в якому взяли участь понад 70 мільйонів осіб, і щодня в ньому беруть участь понад 170 000 осіб з більш ніж 200 країн і територій. Серед жителів США, що користуються Facebook, кількість тих, хто сумнівається у доцільності вакцинації знизилося на 50%,

– заявив віцепрезидент Facebook

Також було представлено графічні дані, які свідчать про те, що рівень сприйняття вакцин серед користувачів Facebook в США зріс на 10-15% з січня 2021 року: з 70% до 80-85%.

Дослідження Facebook спростовують звинувачення Джо Байдена / Інфографіка Facebook

Не треба перекладати вину на Facebook за власні невиконані обіцянки

У компанії твердять, що різкі звинувачення Джо Байдена, ймовірно пов'язані із тим, що президенту США не вдалось стримати власну обіцянку стосовно досягнення 70% вакцинації населення США до Дня Незалежності – 4 липня. Адже станом на 18 липня лише 56% дорослого населення у США зробили щеплення проти COVID-19.

Дані свідчать, що 85% користувачів Facebook в США вакцинувались або хочуть вакцинуватись проти COVID-19. Мета президента Байдена полягала в тому, що 70% американців мали бути щеплені до 4 липня. Facebook не є причиною того, що цю мету йому не вдалось досягнути,

– заявляють у Facebook.

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Чи справді є вина Facebook у поширенні дезінформації про вакцини проти COVID-19.

Насправді важко виміряти прямий вплив дезінформації про вакцини з боку соціальних мереж. У березні 2021 року Центр протидії цифровій ненависті (CCDH) опублікував звіт, в якому йдеться про те, що більшість антивакцинаторської дезінформації поширюється лише дванадцятьма акаунтами. За даними CCDH, ці акаунти мають сукупну аудиторію в 59 мільйонів осіб по всьому світу, причому найбільша частина цієї аудиторії припадає саме на Facebook.