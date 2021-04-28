Facebook проти Apple: чому Марк Цукерберг і Тім Кук стали ворогами

Керівники Facebook та Apple сповідують кардинально протилежні погляди на майбутнє Інтернету, а цього тижня протиріччя поглибляться ще більше. Наслідки та передумови протистояння технологічно-медійних імперій.

Про це йдеться в матеріалі відомих журналістів сфери технологій та бізнесу Джека Нікаса та Майка Ісаака, опублікованому у понеділковому номері видання The New York Times.

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Як повідомляє американське видання, ще у липні 2019 року під час зустрічі технічно-медійних магнатів у Сонячній Долині, очільники Facebook та Apple проводили перемовини задля відновлення відносин, які стрімко погіршувались. Багато років поспіль керівництво двох компаній щорічно зустрічалось, проте у 2019 році зустріч проходила на тлі скандалу із глобальним витоком даних із мережі Facebook.

Facebook та британську кампанію Cambridge Analytica звинуватили у протизаконному використанні персональних даних близько 50 мільйонів користувачів Facebook.

Під час зустрічі Тім Кук спитав у очільника Facebook, як він планує вирішувати наслідки скандалу, і наголосив на тому, що Facebook повинна видалити будь-яку інформацію, яка була зібрана кампанією про користувачів за межами основних застосунків.

Тоді реакція Цукерберга була доволі різкою, і він наголосив на тому, що Facebook є компанією, яка прямо залежить від даних про своїх користувачів, адже ці дані використовуються для таргетування онлайн-реклами та отримання його компанією прибутку. Тому заклик Тіма Кука припинити збір інформації про користувачів Марк Цукерберг банально проігнорував.

Два роки потому, протистояння Цукерберга та Кука переросло у тотальну війну.

У понеділок, 26 квітня кампанія Apple запланувала впровадити нову функцію конфіденційності, яка вимагатиме у власників iPhone чітко та однозначно вибирати, дозволяти чи ні, такого роду застосункам як Facebook відстежувати їх діяльність у інших програмах та застосунках.

Що посварило Марка Цукерберга та Тіма Кука: дивіться відео онлайн

Один із базових секретів цифрової реклами полягає у тому, що такі компанії як Facebook, відстежують онлайн звички людей в мережі, коли вони використовують інші програми на смартфонах, для прикладу, такі програми як Spotify чи Amazon. Ці дані допомагають рекламодавцям більш точно визначати інтереси користувачів та набагато краще орієнтуватись при виборі цільової аудиторії для онлайн-реклами.

Тепер ж, як очікується, багато користувачів виберуть відповідь "ні" цьому відстеженню з боку Facebook, і це, без сумніву, нанесе відчутний удар по $70-мільярдному бізнесу Facebook у сфері онлайн-реклами.

В епіцентрі протистояння перебувають саме два виконавчі директори обох американських бізнес-імперій. Їх розбіжності вже давно відомі, адже 60-річний Тім Кук є представником еталонних керівників, який пройшов ледь не всі щаблі компанії Apple, завдяки створенню ефективних мереж поставок. Натомість 36-річний Марк Цукерберг, який покинув освіту у Гарварді, створив імперію соціальних медіаресурсів з позиції відсутності правил та принципів у стосунку до свободи слова.

Ці протиріччя поглибились через їх розбіжні погляди на цифрове майбутнє. Тім Кук є прибічником того, аби особи платили – насамперед компанії Apple – за більш безпечну та приватну версію Інтернету. В свою чергу, Цукерберг є прихильником "відкритого" Інтернету, у якому такі сервіси, як Facebook, фактично безкоштовні. У цьому випадку тягар оплати переноситься на плечі рекламодавців.

Відстеження у застосунках

У червні 2020 представники групи з питань приватності компанії Apple під час онлайн-конференції анонсували той факт, що компанія планує ввести новий елемент безпеки у телефонах iPhone, який вимагатиме від користувачів отримання їх згоди на відстеження їх діяльності у різних застосунках. Проте тоді це питання було озвучено лише у форматі 20-секундного анонсу.

Проте для Facebook, цей короткий анонс фактично став актом "оголошення війни". Якщо користувачам надати можливість обирати між стеженням за їх діяльності та забороною на її проведення, це неминуче нанесе значні збитки багатомільярдному рекламному бізнесу Facebook.

Впродовж наступних місяців мала місце ціла епопея взаємних суперечок між обома кампаніями, із обопільними звинуваченнями. Зокрема, у Facebook наголошували на тому, що "Apple прийняла одноосібне рішення без консультації з індустрією про політику, яка матиме тривалі та впливові наслідки для бізнесу усіх рівнів", і такі дії Apple матимуть відчутний негативний вплив для малого бізнесу, якому стане важче рекламуватись.

В результаті цього, з боку Apple запуск цієї функції було відтерміновано, для того аби застосунки та рекламодавці могли підготуватись до майбутніх змін. Проте Тім Кук відмовився змінити сам принцип оповіщення користувача. На картинці нижче вже показано нову опцію, яку Apple планує використати у випадку застосунків на кшталт Facebook.

Таке повідомлення незабаром отримуватимуть користувачі Iphone при використанні застосунку Facebook / Фото nytimes.com

В свою чергу Марк Цукерберг змінив власну тональність у стосунку до зазначеного кроку Apple. Зокрема, у березні 2021 року в аудіочаті Clubhouse він повідомив про те, що нововведення від Apple навіть може принести користь соціальній мережі. З його слів, рекламодавці, які будуть боротись за рекламу у різних додатках, можуть дедалі більше тяжіти до Facebook, оскільки саме ця мережа вже володіє величезним масивом даних про користувачів.

Водночас Цукерберг був значно прямолінійнішим щодо почуттів Facebook у стосунку до Apple.

Ми все частіше розглядаємо Apple як одного з наших найбільших конкурентів,

– заявив він під час обговорення питання прибутків у цьому році.

Але й тут, виконавчий директор Apple не погоджується із керівником Facebook

Я не зосереджую увагу на Facebook, – повідомив він The Times у квітні 2021 року. – Я вважаю, що ми змагаємося у деяких речах. Але ні, якщо б мене запитали, хто наші найбільші конкуренти, то їх би не включили до цього переліку.