Facebook найме 10 тисяч працівників в ЄС, щоб створити віртуальний світ

Facebook планує відкрити 10 тисяч робочих місць у країнах Європейського Союзу протягом наступних п'яти років. Це частина плану генерального директора Марка Цукерберга у створенні "метавсесвіту".

Ще у липні Цукерберг заявив в інтерв'ю The Verge, що хоче перетворити Facebook у "компанію метавсесвіту". Тепер же ці плани офіційно виклали у пресрелізі компанії.

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Що таке метавсесвіт В теорії це віртуальний простір, де люди можуть отримати доступ до Інтернету, наприклад, за допомогою гарнітур віртуальної реальності або доповненої реальності.

Перший конкретний приклад продукту метавсесвіту Facebook є Horizon Workrooms, платформа віртуальної реальності для зустрічей команди, запущена в серпні.

Чому Facebook обрав ЄС

Facebook заявив, що робочі місця, які компанія створює в ЄС, будуть висококваліфікованими, включаючи позиції спеціалізованих інженерів. В основному рекрутери орієнтуватимуться на такі країни, як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Нідерланди та Ірландія.

Ця інвестиція є вотумом довіри до сили європейської технологічної індустрії та потенціалу європейських технологічних талантів,

– йдеться у повідомленні Facebook.