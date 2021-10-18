Ще у липні Цукерберг заявив в інтерв'ю The Verge, що хоче перетворити Facebook у "компанію метавсесвіту". Тепер же ці плани офіційно виклали у пресрелізі компанії.
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Що таке метавсесвітВ теорії це віртуальний простір, де люди можуть отримати доступ до Інтернету, наприклад, за допомогою гарнітур віртуальної реальності або доповненої реальності.
Перший конкретний приклад продукту метавсесвіту Facebook є Horizon Workrooms, платформа віртуальної реальності для зустрічей команди, запущена в серпні.
Чому Facebook обрав ЄС
Facebook заявив, що робочі місця, які компанія створює в ЄС, будуть висококваліфікованими, включаючи позиції спеціалізованих інженерів. В основному рекрутери орієнтуватимуться на такі країни, як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Нідерланди та Ірландія.
Ця інвестиція є вотумом довіри до сили європейської технологічної індустрії та потенціалу європейських технологічних талантів,
– йдеться у повідомленні Facebook.