На Facebook дозволили рекламувати те, що раніше було під жорсткою забороною

Соціальна мережа Facebook оголосила про скасування заборони розміщення реклами криптовалютних компаній на своїх сервісах. На такий крок Meta пішла після невдалої спроби запустити власну цифрову валюту.

Раніше дозвіл на таку рекламу мали лише три ліцензіати. Тепер кількість компаній розширили до 27.

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Що зміниться

Зміна політики не вплине на тих рекламодавців, які вже встигли отримати дозвіл на просування своїх продуктів.

Ми прийняли таке рішення, оскільки криптовалютний ринок продовжує розвиватись і стабілізуватись. Крім того, розвиваються і державні положення, які встановлюють чіткі правила у цій галузі,

– зазначили у Meta.

Компанія вважає, що такі зміни допоможуть більшій кількості рекламодавців, зокрема малим компаніям, розширити власну аудиторію та охопити більше потенційних клієнтів.

Перелік товарів і послуг, які потребують попереднього схвалення перед публікацією реклами, включатиме:

Платформи, програми або продукти, відомі, як біржі криптовалют і торгові майданчики. Зокрема, засоби для спотової, маржинальної, ф'ючерсної або інших видів торгівлі, що включають криптовалютні активи.

Платформи, програмні додатки або продукти, що пропонують кредитування та позики у криптовалюті.

Криптовалютні гаманці, що дозволяють купувати, продавати або обмінювати токени.

Апаратне та програмне забезпечення для майнингу криптовалюти.

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Невдача Meta з власною криптовалютою

У 2019 році Meta (раніше – Facebook) опублікувала документацію власної криптовалюти під назвою Libra. За планом компанії, вона мала вийти на ринок уже у 2020 році. Проте тоді Meta стикнулась із жорсткою реакцією законодавців та регуляторів по всьому світу, що суттєво уповільнило реалізацію планів.

Лише у жовтні 2021 року компанія нарешті випустила власний цифровий гаманець, але цифрова валюта, яка тепер називається Diem, залишається недоступною для громадськості і не вбудована у сервіси Meta, як це раніше планувалось.