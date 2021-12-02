Раніше дозвіл на таку рекламу мали лише три ліцензіати. Тепер кількість компаній розширили до 27.

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Що зміниться

Зміна політики не вплине на тих рекламодавців, які вже встигли отримати дозвіл на просування своїх продуктів.

Ми прийняли таке рішення, оскільки криптовалютний ринок продовжує розвиватись і стабілізуватись. Крім того, розвиваються і державні положення, які встановлюють чіткі правила у цій галузі,

– зазначили у Meta.

Компанія вважає, що такі зміни допоможуть більшій кількості рекламодавців, зокрема малим компаніям, розширити власну аудиторію та охопити більше потенційних клієнтів.

Перелік товарів і послуг, які потребують попереднього схвалення перед публікацією реклами, включатиме:

Платформи, програми або продукти, відомі, як біржі криптовалют і торгові майданчики. Зокрема, засоби для спотової, маржинальної, ф'ючерсної або інших видів торгівлі, що включають криптовалютні активи.

Платформи, програмні додатки або продукти, що пропонують кредитування та позики у криптовалюті.

Криптовалютні гаманці, що дозволяють купувати, продавати або обмінювати токени.

Апаратне та програмне забезпечення для майнингу криптовалюти.

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Невдача Meta з власною криптовалютою

У 2019 році Meta (раніше – Facebook) опублікувала документацію власної криптовалюти під назвою Libra. За планом компанії, вона мала вийти на ринок уже у 2020 році. Проте тоді Meta стикнулась із жорсткою реакцією законодавців та регуляторів по всьому світу, що суттєво уповільнило реалізацію планів.

Лише у жовтні 2021 року компанія нарешті випустила власний цифровий гаманець, але цифрова валюта, яка тепер називається Diem, залишається недоступною для громадськості і не вбудована у сервіси Meta, як це раніше планувалось.