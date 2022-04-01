Естонія заборонила "Яндекс таксі" та пропонує зробити це по всьому ЄС

Уряд Естонії затвердив внутрішньодержавні санкції щодо "Яндекс таксі". Фактично Естонія заборонили діяльність підприємства в країні.

Компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії

Причиною санкцій Естонії проти "Яндекс" стало недавнє рішення Росії. У Кремлі вирішили, що "Яндекс" має передавати спецслужбам, зібрані ним персональні дані.

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Відтак, Естонія вирішила ухвалити санкції задля власної безпеки. Саме про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Вона наголосила, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами – не місце в Естонії. Окрім того, Каллас пропонує ЄС ввести санкції проти "Яндекс".

Заборона діяльності "Яндекс" дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти "Яндекс",

– сказала вона.

Що передбачають санкції в Естонії

Відтепер таксофірмам та водіям в Естонії заборонено їздити через додаток таксовозвозу "Яндекс" та виконувати замовлення.

Санкції передбачають, що інтернет-провайдери повинні обмежити доступ до пов'язаних з таксовозвозом сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro).

Окрім того, магазини програм (Google Play, App Store та інші) повинні обмежити завантаження програми "Яндекс таксі" та припинити пропонувати оновлення програм.

Естонія вирішила запобігти "зливу" даних

Міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Андрес Сутть пояснив, що мета санкцій – запобігти збору даних естонських користувачів та використанню їх російськими спецслужбами.

Він зауважив, що програми "Яндекс" вимагають доступ до великої кількості персональних даних.

За його словами, ці дані обробляються на серверах компанії в Росії та можуть бути використані у розвідувальній діяльності проти Естонії та Європи.

У сьогоднішній політичній ситуації це є серйозною загрозою безпеці Естонії,

– наголосив міністр.

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