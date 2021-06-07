Донедавна SIM-картка являла собою фізичний модуль, який вставляли до слота в телефоні. Тобто, якщо треба було змінити інформацію про абонента, що користується телефоном, ви просто виймали картку та вставляли іншу. На ній зазвичай зберігалась також інформація, що робила цей телефон "вашим": контакти, виклики тощо. До речі, перша "сімка" з'явилась 1991 року й була розміром з нинішню банківську картку. Лише через п'ять років з'явилась утричі менша – mini-SIM. Із часом габарити SIM-карток зменшувались, а функціонал зростав.

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Технології постійно пропонують нам щось новеньке й цікаве – відповідно до потреб споживачів.

Електронну пошту (не кажучи вже про паперові листи!) поступово витісняють месенджери.

На ділові зустрічі вже немає потреби їздити – усі питання з контрагентами можна з'ясовувати під час відеоконференцій у Teams.

Документообіг все більше стає електронним.

Усі комунікації – на відстані кліку.

Еволюціонували й SIM-картки. Поступово зменшився їхній розмір: Micro → Mini → Nano. З'явилась змога використовувати в телефоні відразу дві картки. І от настав час SIM-картці перетворитися з окремого фізичного елемента на універсальний інтегральний, тобто вбудований до електронного пристрою.

Для світу бізнесу, який миттєво освоює новинки технологічного прогресу, вигода від eSIM – очевидна.

Як працює eSIM

Першу літеру в абревіатурі "eSIM" іноді помилково розшифровують як "електронна". Тим часом під "e" ховається слово embedded, що означає "вбудована". Отже, eSIM-картка – це не віртуальний девайс, а інтегрований до материнської плати смартфона, планшета, смартгодинника чи іншого пристрою чип розміром 5 × 5 міліметрів, який зберігає дані та виконує функції SIM-картки.

Еволюція SIM-карток / Фото Techygizmo

Сьогодні оператор мобільного зв'язку передає клієнтові не фізичну SIM-картку, а набір зашифрованих цифрових даних, які смартфон записує на eSIM. Найчастіше інформація зашифровується у вигляді QR-коду з посиланням на завантаження абонентського профілю. На eSIM можна встановити один чи кілька профілів від одного або різних операторів, а також паралельно користуватися звичайною SIM-карткою. Проте варто пам'ятати, що активним при цьому може бути лише один оператор (номер), а інші – поза зоною. Який саме буде активним – вирішує користувач.

Яка вигода від eSIM

Нова технологія впевнено завойовує ринок. Адже навіть для консервативних користувачів, які зазвичай довго зважують усі "за" і "проти" кожної інновації, переваги eSIM – незаперечні.

1. Більше надійності та комфорту

Завдяки eSIM ви отримуєте низку серйозних переваг:

Вбудовану картку неможливо загубити чи пошкодити.

Вбудована картка більш захищена від хакерських атак.

Можна "переключатися" на більш вигідного оператора в разі регулярних подорожей за кордон.

Дані eSIM зберігаються у "хмарі" й завантажуються на кожен новий пристрій.

Одночасно з eSIM можна використовувати й звичайну SIM-картку.

Окрім суттєвих функціональних переваг, чип має ще один надважливий плюс – екологічність. Із поширенням eSIM скоротиться потреба в утилізації пластику, з якого виготовляють фізичні SIM-картки.



eSIM в одну мить / Фото Київстар