Донедавна SIM-картка являла собою фізичний модуль, який вставляли до слота в телефоні. Тобто, якщо треба було змінити інформацію про абонента, що користується телефоном, ви просто виймали картку та вставляли іншу. На ній зазвичай зберігалась також інформація, що робила цей телефон "вашим": контакти, виклики тощо. До речі, перша "сімка" з'явилась 1991 року й була розміром з нинішню банківську картку. Лише через п'ять років з'явилась утричі менша – mini-SIM. Із часом габарити SIM-карток зменшувались, а функціонал зростав.
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Технології постійно пропонують нам щось новеньке й цікаве – відповідно до потреб споживачів.
- Електронну пошту (не кажучи вже про паперові листи!) поступово витісняють месенджери.
- На ділові зустрічі вже немає потреби їздити – усі питання з контрагентами можна з'ясовувати під час відеоконференцій у Teams.
- Документообіг все більше стає електронним.
Усі комунікації – на відстані кліку.
Еволюціонували й SIM-картки. Поступово зменшився їхній розмір: Micro → Mini → Nano. З'явилась змога використовувати в телефоні відразу дві картки. І от настав час SIM-картці перетворитися з окремого фізичного елемента на універсальний інтегральний, тобто вбудований до електронного пристрою.
Для світу бізнесу, який миттєво освоює новинки технологічного прогресу, вигода від eSIM – очевидна.
Як працює eSIM
Першу літеру в абревіатурі "eSIM" іноді помилково розшифровують як "електронна". Тим часом під "e" ховається слово embedded, що означає "вбудована". Отже, eSIM-картка – це не віртуальний девайс, а інтегрований до материнської плати смартфона, планшета, смартгодинника чи іншого пристрою чип розміром 5 × 5 міліметрів, який зберігає дані та виконує функції SIM-картки.
Еволюція SIM-карток / Фото Techygizmo
Сьогодні оператор мобільного зв'язку передає клієнтові не фізичну SIM-картку, а набір зашифрованих цифрових даних, які смартфон записує на eSIM. Найчастіше інформація зашифровується у вигляді QR-коду з посиланням на завантаження абонентського профілю. На eSIM можна встановити один чи кілька профілів від одного або різних операторів, а також паралельно користуватися звичайною SIM-карткою. Проте варто пам'ятати, що активним при цьому може бути лише один оператор (номер), а інші – поза зоною. Який саме буде активним – вирішує користувач.
Яка вигода від eSIM
Нова технологія впевнено завойовує ринок. Адже навіть для консервативних користувачів, які зазвичай довго зважують усі "за" і "проти" кожної інновації, переваги eSIM – незаперечні.
1. Більше надійності та комфорту
Завдяки eSIM ви отримуєте низку серйозних переваг:
- Вбудовану картку неможливо загубити чи пошкодити.
- Вбудована картка більш захищена від хакерських атак.
- Можна "переключатися" на більш вигідного оператора в разі регулярних подорожей за кордон.
- Дані eSIM зберігаються у "хмарі" й завантажуються на кожен новий пристрій.
- Одночасно з eSIM можна використовувати й звичайну SIM-картку.
Окрім суттєвих функціональних переваг, чип має ще один надважливий плюс – екологічність. Із поширенням eSIM скоротиться потреба в утилізації пластику, з якого виготовляють фізичні SIM-картки.
eSIM в одну мить / Фото Київстар
2. eSIM для бізнесу
Київстар запустив послугу eSIM для контрактних абонентів та бізнес-клієнтів. Щоб почати користуватись, вам нічого не доведеться змінювати у своєму абонентському житті.
Контрактні абоненти можуть перейти на eSIM, скориставшись вебверсією Мій Київстар. Там вони можуть також віддалено перевести eSIM на інший пристрій. Якщо ж до послуги потрібно підключити новий номер, то для цього потрібно звернутись з паспортом до найближчого магазину "Київстар".
Клієнтам Київстар, які давно оцінили переваги бізнес-тарифів, послугу eSIM підключать у найближчому фірмовому магазині оператора або ж після звернення до персонального менеджера. При собі потрібно мати SIM-карту, якою користуєтесь зараз.
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3. Послуга абсолютно безплатна
Перехід на eSIM не коштуватиме вам жодної гривні. Для наявних та нових клієнтів Київстар підключення послуги – безплатне. Єдине, що вам знадобиться, – це смартфон з можливістю підключення цього сервісу.
Перевірити, чи підтримує ваш ґаджет технологію eSIM, ви можете за посиланням – перелік пристроїв у розділі найчастіших запитань.
За eSIM – майбутнє
Технологію багаторазових SIM-карток сьогодні найактивніше просувають компанії Apple та Samsung. Ці технологічні гіганти вбудовують чипи не лише до смартфонів, а й до смартгодинників та планшетів. Долучились до нового тренду також Google, Huawei та Motorola.
Із часом виробники мобільних пристроїв можуть узагалі відмовитись від слотів для SIM-карток. Адже завдяки eSIM абонентські дані будуть у більшій безпеці, ґаджети стануть ще компактнішими, а довкілля менше засмічуватиметься пластиковими відходами.
Більше інформації про послугу eSIM та смартфони, що підходять для її підключення, ви можете отримати за посиланням або ж зателефонувавши до контактного центру Київстар за номером 0800 300 466.