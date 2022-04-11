Ericsson призупиняє бізнес в Росії на невизначений термін

Шведська технологічна компанія Ericsson, яка виробляє телекомунікаційне обладнання, вирішила призупинити свою діяльність в країнї-агресорці.

Наприкінці лютого, коли почалася війна в Україні, Ericsson призупинив усі поставки клієнтам у Росії. Тепер же ж санкції змусили компанію припинити діяльність остаточно.

Важливо Unilever та Cargill: компанії, що намагаються купити час, поки Росія вбиває українців

У світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія тепер призупинить свою діяльність із клієнтами в Росії на невизначений термін,

– йдеться у заяві.

Компанія переживає за росіян

У компанії додали, шо для них пріоритетом є безпека та добробут співробітників Ericsson в Росії. Тому росіян відправили в оплачувану відпустку. Водночас в заяві не йдеться про війну в Україні та засудження агресії Росії. Компанія лише вказала, що прийняла рішення "у світлі останніх подій".

Зазначимо, що бізнес на крові припинили понад 600 світових брендів. Деякі зробили це одразу, засуджуючи російську агресію, деякі злякалися репутаційних втрат через громадський тиск, а деякі виходять не через власне рішення, а через санкції. Проте важливо, що вони таки виходять і більше не фінансують воєнну машину Росії своїми податками.

Цікаво – Коли на Росію чекає дефолт: дивіться відео