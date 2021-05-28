Ніколи такого не було: спецепізод серіалу "Друзі" приніс рекордні перегляди Oll.tv

Спеціальний епізод серіалу "Друзі" переглянула рекордна кількість користувачів Oll.tv. Це трапилось одразу ж в день прем'єри. Представники платформи заявили, що таке у них трапилося вперше.

Зазначимо, що Oll.tv володіє ексклюзивними правами на серіали НВО в Україні. Вони не очікували такого успіху.

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Ніколи в Oll.tv не було художнього контенту, який би спрацював так, як спрацював цей епізод,

– запевнив директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна" Федір Гречанінов.

Рекордні перегляди були навіть попри те, що в Україні була відсутня активна рекламна кампанія.

За словами Гречанінова, така кількість переглядів в Oll.tv була лише на

Точні цифри переглядів сказати не змогли, однак запевнили – такого на художньому контенті ще не було.

Епізод перекладуть українською

Також Гречанінов запевнив, що незабаром до епізоду додадуть українські субтитри. Цього не зробили одразу, адже як тільки отримали контент – його опублікували.

Ми збираємося його перекласти. Однак ми вирішили, щоб українські користувачі не чекали на це,

– пояснив Гречанінов.