Керівник "Енергоатому" Петро Котін відзначив очікуваний високий рівень надійності та безпеки реактора під назвою UK SMR. Компанію Rolls-Royce, своєю чергою, поінформували про плани заміщення діючих ядерних потужностей, будівництво нових енергоблоків та перспективи впровадження малих модульних реакторів в Україні.

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Модульні реактори від британської Rolls-Royce

Rolls-Royce планує побудувати у Великій Британії 16 енергоблоків UK SMR до 2050 року. Очікується, що проєкт буде сертифікований до 2024 року, а перший ММР такого типу введуть в експлуатацію до 2029 року.

Повідомляється, що потужність модульного реактора британської розробки становить 443 Мегават. Проєктний термін розрахований на 60 років. Вартість першого енергоблоку становитиме 2,2 мільярда фунтів (близько 3 мільярдів доларів).

Проєкт британського UK SMR / Фото Energoatom

До слова, за результатами онлайн-зустрічі "Енергоатом" та Rolls-Royce домовились про налагодження співпраці у майбутньому.

Додамо, що у вересні 2021 року "Енергоатом" та американська NuScale Power підписали меморандум взаєморозуміння. За ним, NuScale допоможе українському підприємству в експертизі технології ММР, у тому числі у техніко-економічному обґрунтуванні пропонованих майданчиків.