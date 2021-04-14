Емодзі у робочому чаті: коли і які смайли використовувати, щоб не здаватись безглуздим

Джерело:Bloomberg
Часто ми вважаємо, що використовувати смайлики в робочому листуванні складно. Нібито люди здаються непрофесійними або навіть нетактовними. Однак варто задуматись, адже насправді смайли інколи рятують ситуацію.
Варто зауважити, що смайлики допустимі в розмові з колегами, але не завжди з клієнтами. В чатах або електронних листах вони допомагають задати тон гумору і пом'якшують критику, коли колеги не чують тон вашого голосу. Однак які з них використовувати і коли – порадили професіонали.
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Використовуйте його, щоб сказати: "Ти влучив!" або "Залишайся на шляху до мети!".
Директор по маркетингу Majesty Coffee Колін Палфрі застосовує це емодзі, коли хоче підкреслити, що його команда повинна зосередитися на своїх завданнях.
Емодзі "Влучено в ціль" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Я повністю згоден".
"Це означає, що я згоден на 100%, без необхідності писати текст", – сказала Дебора Суїні, головна виконавча директорка компанії MyCorporation.
Емодзі "100" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Я злегка роздратований, але граю холоднокровно" або "Я не зовсім впевнений, як відповісти".
"Це може бути відповідь на заплутану ситуацію або невдалий жарт", – зауважив Джордан Піглер, юрист MKP Law Group.
Емодзі "Нейтральне обличчя" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, коли хочете сказати: "Ой-ой".
"Це спосіб поділитися стресом і незручністю з колегами", – заявив Девід Вятт, старший віцепрезидент Elizabeth Christian Public Relations.
Емодзі "Особа, що хвилюється" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Я подумую" або "Хм, не впевнений в цьому".
"Моїм клієнтам це подобається, тому що це показує, що я придумую ідею або відповідь, щоб допомогти їм", – зауважила Бренда Джонсон, експертка з комунікаційної стратегії.
Смайл, що думає / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Ми йдемо до грандіозного успіху".
"Це добре розуміється як гібрид похвали за хорошу роботу і сигнал "вперед!", – запевнив Метт Бенн, засновник платформи музичного маркетингу.
Він зауважив, що це емодзі розповсюджено в світі стартапів і на форумах.
Емодзі "Ракета" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Спасибі".
"Я використовую це, щоб висловити глибоку подяку. Коли люди продовжують з'являтися в розпал кризи, я їм дякую", – сказав Томі Акітунде, засновник Mater Mea.
Емодзі "Складені руки" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Готово".
"Ми часто використовуємо його. Це означає виконання завдання", – зазначив Нік Браун, співзасновник і головний виконавчий директор агентства цифрового маркетингу Effct.
Емодзі "Галочка" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Це геніально".
«Кожен раз, коли у когось з'являється чудова ідея, він створює рішення або задає питання, яке викликає обговорення вирішення проблеми – я використовую це емодзі", – запевнила Мішель Дис, засновниця сайту з порадами по догляду, вагітності і незвичайним речам.
Емодзі "Лампочка" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Ууу, юхууу".
"Це мої смайлики, які я використовую щоразу, коли у нас є хороші новини або перемога", – поділився Тед Лю, засновник сервісу пошукової оптимізації Just SEO.
Емодзі "Настрій для вечірки" / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Прочитайте це зараз".
"У нас є розуміння, що якщо помістити це в початок повідомлення – воно вимагає негайної уваги", – каже Томас Джепсен, засновник Passion Plan, платформи для архітекторів і дизайнерів.
Емодзі для привернення уваги / Скриншот Bloomberg
Використовуйте його, щоб сказати: "Боже мій".
"Коли ми отримуємо погані новини, я використовую це емодзі, щоб висловити розчарування колегам", – сказав Стів Адамс, менеджер зі зв'язків з громадськістю в Cyphers Agency.
Особа Facepalming / Скриншот Bloomberg