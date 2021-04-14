Часто ми вважаємо, що використовувати смайлики в робочому листуванні складно. Нібито люди здаються непрофесійними або навіть нетактовними. Однак варто задуматись, адже насправді смайли інколи рятують ситуацію.

Варто зауважити, що смайлики допустимі в розмові з колегами, але не завжди з клієнтами. В чатах або електронних листах вони допомагають задати тон гумору і пом'якшують критику, коли колеги не чують тон вашого голосу. Однак які з них використовувати і коли – порадили професіонали.

До теми 10 щоденних звичок успішних людей, які допоможуть досягти мети

Пряме влучення

Використовуйте його, щоб сказати: "Ти влучив!" або "Залишайся на шляху до мети!".

Директор по маркетингу Majesty Coffee Колін Палфрі застосовує це емодзі, коли хоче підкреслити, що його команда повинна зосередитися на своїх завданнях.



Емодзі "Влучено в ціль" / Скриншот Bloomberg

100%

Використовуйте його, щоб сказати: "Я повністю згоден".

"Це означає, що я згоден на 100%, без необхідності писати текст", – сказала Дебора Суїні, головна виконавча директорка компанії MyCorporation.



Емодзі "100" / Скриншот Bloomberg

Нейтральне обличчя

Використовуйте його, щоб сказати: "Я злегка роздратований, але граю холоднокровно" або "Я не зовсім впевнений, як відповісти".

"Це може бути відповідь на заплутану ситуацію або невдалий жарт", – зауважив Джордан Піглер, юрист MKP Law Group.



Емодзі "Нейтральне обличчя" / Скриншот Bloomberg

Емоція хвилювання

Використовуйте його, коли хочете сказати: "Ой-ой".

"Це спосіб поділитися стресом і незручністю з колегами", – заявив Девід Вятт, старший віцепрезидент Elizabeth Christian Public Relations.



Емодзі "Особа, що хвилюється" / Скриншот Bloomberg

Смайл, що думає

Використовуйте його, щоб сказати: "Я подумую" або "Хм, не впевнений в цьому".

"Моїм клієнтам це подобається, тому що це показує, що я придумую ідею або відповідь, щоб допомогти їм", – зауважила Бренда Джонсон, експертка з комунікаційної стратегії.



Смайл, що думає / Скриншот Bloomberg

Ракета

Використовуйте його, щоб сказати: "Ми йдемо до грандіозного успіху".

"Це добре розуміється як гібрид похвали за хорошу роботу і сигнал "вперед!", – запевнив Метт Бенн, засновник платформи музичного маркетингу.

Він зауважив, що це емодзі розповсюджено в світі стартапів і на форумах.



Емодзі "Ракета" / Скриншот Bloomberg

Складені руки

Використовуйте його, щоб сказати: "Спасибі".

"Я використовую це, щоб висловити глибоку подяку. Коли люди продовжують з'являтися в розпал кризи, я їм дякую", – сказав Томі Акітунде, засновник Mater Mea.



Емодзі "Складені руки" / Скриншот Bloomberg

Галочка

Використовуйте його, щоб сказати: "Готово".

"Ми часто використовуємо його. Це означає виконання завдання", – зазначив Нік Браун, співзасновник і головний виконавчий директор агентства цифрового маркетингу Effct.



Емодзі "Галочка" / Скриншот Bloomberg

Лампочка

Використовуйте його, щоб сказати: "Це геніально".

«Кожен раз, коли у когось з'являється чудова ідея, він створює рішення або задає питання, яке викликає обговорення вирішення проблеми – я використовую це емодзі", – запевнила Мішель Дис, засновниця сайту з порадами по догляду, вагітності і незвичайним речам.



Емодзі "Лампочка" / Скриншот Bloomberg

Настрій для вечірки

Використовуйте його, щоб сказати: "Ууу, юхууу".

"Це мої смайлики, які я використовую щоразу, коли у нас є хороші новини або перемога", – поділився Тед Лю, засновник сервісу пошукової оптимізації Just SEO.



Емодзі "Настрій для вечірки" / Скриншот Bloomberg

Увага

Використовуйте його, щоб сказати: "Прочитайте це зараз".

"У нас є розуміння, що якщо помістити це в початок повідомлення – воно вимагає негайної уваги", – каже Томас Джепсен, засновник Passion Plan, платформи для архітекторів і дизайнерів.



Емодзі для привернення уваги / Скриншот Bloomberg

Особа Facepalming

Використовуйте його, щоб сказати: "Боже мій".

"Коли ми отримуємо погані новини, я використовую це емодзі, щоб висловити розчарування колегам", – сказав Стів Адамс, менеджер зі зв'язків з громадськістю в Cyphers Agency.



Особа Facepalming / Скриншот Bloomberg