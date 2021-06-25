Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес

Події останнього року спонукнули бізнес не лише освоїти (і належним чином оцінити) віддалений формат роботи, а й організувати його так, щоб максимально спростити працівникам та керівництву виконання багатьох функцій. І допоміг у цьому, зокрема, електронний документообіг.

Сьогодні компанії мають змогу миттєво погоджувати, редагувати й підписувати документи будь-де та будь-коли. Детальніше про переваги, які приніс бізнесу електронний документообіг, читайте в матеріалі Бізнес 24.

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Україна освоює е-документообіг

Наша країна планомірно відмовляється від паперової документації на користь електронної. І карантинні обмеження прискорили перехід вітчизняного бізнесу на е-документообіг. Так, про свій намір повністю відмовитись від паперових документів повідомив провідний агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт".

Намагаються не відставати від бізнесу й державні установи. Зокрема, на електронний документообіг переходять Верховна Рада України, Міністерство охорони здоров'я та деякі міськради.

Обходитись без паперів – зручно

Електронний документообіг – це насамперед про сучасність, престиж та безпеку компанії. Звісно, деякі українці ще вважають, що паперові документи, які можна тримати в руках, є кращими за цифрові. Однак лишень уявіть, скільки місця вони займають у вашому офісі! Для їх зберігання доводиться виділяти окремі кімнати, адже що довше існує компанія, то більше в неї накопичується важливих паперів.

Паперові документи "крадуть" офісний простір / Фото Glassdoor

Переведення ж документації в електронний формат дає змогу зекономити на оренді офісної площі або ж організувати на місці, де стояли стелажі з паперами, куточок для відпочинку та чаювання.

Розвіюємо міфи про е-документи

Попри очевидні переваги електронної документації, твердити, що український бізнес уже сьогодні готовий цілком відмовитись від паперового її варіанта, зарано. Адже багато хто з працівників компаній та установ досі вважає папір надійнішим та зручнішим у користуванні.

Розберемо та розвіймо найпоширеніші міфи й упередження, що гальмують розвиток електронного справочинства в Україні.

Міф 1. Е-документи – це незаконно

Ще з 2003 року в Україні діє Закон №851 "Про електронні документи та електронний документообіг". Ба більше, відтоді було ухвалено багато підзаконних актів, що регулюють, зокрема, складання й подання електронної податкової звітності.

Підтвердила законність електронного справочинства й Державна фіскальна служба. 2017 року ДФС заявила, що документи, складені відповідно до вимог чинного законодавства, із зазначенням усіх необхідних реквізитів, мають таку саму юридичну силу, як і паперові.

В електронних документах, як і в паперових, є оригінали та копії. Оригіналом вважається той, що скріплено кваліфікованим електронним підписом однієї чи кількох уповноважених осіб.

Міф 2. Е-документи – це складно й довго

Насправді все якраз навпаки. Електронний документообіг полегшує роботу великим компаніям, даючи вповноваженим працівникам змогу погоджувати будь-які питання будь-де, оперативно редагувати та підписувати документи. Таким чином заощаджується багато часу, який можна використати для виконання іншої роботи або ж для відпочинку.

Міф №3. Податкова вимагає папери

Аж ніяк. Якщо на підприємство завітали з перевіркою податківці, їм абсолютно не обов'язково надавати паперові документи. Інспекторів цілком улаштує електронний формат. Адже в жодному законі чи підзаконному акті не йдеться про те, що для представників контролюючих органів необхідно видруковувати копії.

Електронна звітність давно доступна в Україні / Фото Finpost

Міф 4. Е-документообіг – ненадійний

Навпаки! Будь-який паперовий документ можна загубити, випадково (або й невипадково, якщо до вашого офісу пробрався зловмисник) пошкодити чи знищити. Натомість при електронному документообігу ви можете налаштувати автоматичне резервне копіювання файлів на жорсткий диск чи інший носій й таким чином уберегти важливі документи від надзвичайних ситуацій.

Як перейти на електронний документообіг

Запровадити електронний документообіг вам допоможе сервіс Star.Docs від найбільшого оператора мобільного зв'язку України – компанії "Київстар", якій довіряють 26 мільйонів абонентів.

Економія часу. З електронним документообігом ви не прив'язані до певного місця. Перебуваючи вдома, за містом чи навіть в іншій країні, ви завжди маєте змогу підписати необхідний документ, отримати чи надіслати важливий файл. І це справа кількох секунд.

З електронним документообігом ви не прив'язані до певного місця. Перебуваючи вдома, за містом чи навіть в іншій країні, ви завжди маєте змогу підписати необхідний документ, отримати чи надіслати важливий файл. І це справа кількох секунд. Оптимізація витрат. Працювати з паперовими документами означає щодня нести значні витрати – на сам папір, на друк, на кур'єрську доставку тощо.

Працювати з паперовими документами означає щодня нести значні витрати – на сам папір, на друк, на кур'єрську доставку тощо. Доступ 24/7. Документацію можна зберігати у хмарному сховищі й, таким чином, мати до неї цілодобовий доступ. Додаткова перевага сервісу – можливість вивантажувати електронні документи для створення резервних копій.

Документацію можна зберігати у хмарному сховищі й, таким чином, мати до неї цілодобовий доступ. Додаткова перевага сервісу – можливість вивантажувати електронні документи для створення резервних копій. Мобільний додаток. Сервіс Star.Docs має зручні мобільні додатки – як для iОS, так і для Android. Отже, ви можете працювати не лише у зручний для вас час, але й з пристрою, який є напохваті, у тому числі зі смартфона.

Сервіс Star.Docs має зручні мобільні додатки – як для iОS, так і для Android. Отже, ви можете працювати не лише у зручний для вас час, але й з пристрою, який є напохваті, у тому числі зі смартфона. Турбота про довкілля. Безпаперовий документообіг зберігає природні ресурси: деревину, воду та нафту, які в шалених обсягах ідуть на виробництво паперу та витратних матеріалів. Відмовившись від паперового документообігу, ви зробите значний внесок у збереження екології планети.

Безпаперовий документообіг зберігає природні ресурси: деревину, воду та нафту, які в шалених обсягах ідуть на виробництво паперу та витратних матеріалів. Відмовившись від паперового документообігу, ви зробите значний внесок у збереження екології планети. Бездоганний імідж. Клієнтам та партнерам більше не доведеться чекати, поки ви знайдете загублений документ. Електронний документообіг зробить роботу вашої компанії оперативнішою та якіснішою.

Електронну версію документу знайди завжди швидше / Фото Unknews

Не змушуйте своїх клієнтів очікувати, поки ви знайдете втрачену документацію. Завдяки електронному документообігу можете стати сучаснішим, професійнішим та значно оперативнішим у виконанні роботи. У такий спосіб компанія стане значно популярнішою та привабливішою не лише для клієнтів, але й для працівників. Полегшуйте функції своїх співробітників разом із Star.Docs від Київстар.