Електромобільний стартап Polestar висміяв Tesla і Volkswagen у своїй рекламі

Американський виробник електромобілів Polestar випустив рекламу до фіналу спортивного чемпіонату Super Bowl. У відеоролику компанія висміяла своїх конкурентів Tesla і Volkswagen.

Реклама триває 30 секунд і має назву "Без компромісів". У ній компанія презентує свій новий електромобіль Polestar 2 і перечисляє, чого намагається уникати у своєму бізнесі, посилаючись на факти з історії брендів-конкурентів.

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Як Polestar висміяла Tesla і Volkswagen

Разом з презентацією електрокару у відео з'являються такі лозунги:

"Жодних брудних секретів";

"Без пустих обіцянок";

"Ніяких бла-бла-бла".

Крім того, компанія згадує так званий "дизельгейт" і "підкорення Марсу". Перше – посилання до скандалу із заниженням показників шкідливих викидів дизельних авто Volkswagen. Друге – висміювання засновника Tesla Ілона Маска, який заявляє про підкорення Марсу до 2026 року. Реклама закінчується словами "№2" із зображенням Polestar 2.

Super Bowl – це культурний захід і низка можливостей донести послання Polestar широкій аудиторії. Ми – молодий і амбіційний бренд, що вірить у принцип "без компромісів" стосовно нашого дизайну, зусиль для забезпечення стійкого розвитку і продуктивності наших авто,

– прокоментував рекламний відеоролик СЕО Polestar Томас Інгенлат.

Додамо, що компанія Polestar планує провести IPO у першій половині 2022 року. Автовиробник контролюється компанією Volvo і її власником Geely Automobile.

Реклама Polestar з посиланням на Tesla і Volkswagen: дивіться відео