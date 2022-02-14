Реклама триває 30 секунд і має назву "Без компромісів". У ній компанія презентує свій новий електромобіль Polestar 2 і перечисляє, чого намагається уникати у своєму бізнесі, посилаючись на факти з історії брендів-конкурентів.
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Як Polestar висміяла Tesla і Volkswagen
Разом з презентацією електрокару у відео з'являються такі лозунги:
- "Жодних брудних секретів";
- "Без пустих обіцянок";
- "Ніяких бла-бла-бла".
Крім того, компанія згадує так званий "дизельгейт" і "підкорення Марсу". Перше – посилання до скандалу із заниженням показників шкідливих викидів дизельних авто Volkswagen. Друге – висміювання засновника Tesla Ілона Маска, який заявляє про підкорення Марсу до 2026 року. Реклама закінчується словами "№2" із зображенням Polestar 2.
Super Bowl – це культурний захід і низка можливостей донести послання Polestar широкій аудиторії. Ми – молодий і амбіційний бренд, що вірить у принцип "без компромісів" стосовно нашого дизайну, зусиль для забезпечення стійкого розвитку і продуктивності наших авто,
– прокоментував рекламний відеоролик СЕО Polestar Томас Інгенлат.
Додамо, що компанія Polestar планує провести IPO у першій половині 2022 року. Автовиробник контролюється компанією Volvo і її власником Geely Automobile.
Реклама Polestar з посиланням на Tesla і Volkswagen: дивіться відео