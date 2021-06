Експерти Ernst & Young LLP (EY) вважають, що через 12 років в Європі, Китаї та США – найбільших світових автомобільних ринках – продажі електромобілів випередять продажі класичних авто. А до 2045 року продажі не електромобілів впадуть до менш як 1% світового автомобільного ринку, заявляють в EY, використовуючи інструмент прогнозування на основі штучного інтелекту.

Жорсткі заходи країн по боротьбі зі зміною клімату стимулюють попит в Європі та Китаї, де автовиробники й споживачі стикаються зі фінансовими штрафами за продаж і покупку традиційних автомобілів, що працюють на бензині та дизельному паливі.

Європа – лідер у переході на електромобілі

На думку EY, Європа лідирує в переході на електромобілі, і до 2028 року моделі з нульовим рівнем викидів будуть випереджати всі інші силові установки. У Китаї цей переломний момент настане у 2033 році, а в США – у 2036 році, прогнозує EY. Європа буде лідирувати за обсягами продажів електромобілів до 2031 року, коли Китай стане ймовірно провідним світовим ринком електромобілів.

США надолужує відставання, що виникло за Трампа

США відстають від інших провідних світових ринків, оскільки за президента Дональда Трампа були пом'якшені правила економії палива. Після вступу на посаду в січні цього року, президент Джо Байден знову приєднався до Паризької кліматичної угоди та запропонував витратити 174 мільярдів доларів на прискорення переходу на електромобілі, включаючи установку півмільйона зарядних станцій по всій країні.

Попит на електромобілі стрімко зростає

Крім того, зростає споживчий апетит до електромобілів, починаючи з топової за продажами моделі Model 3 від Tesla Inc. і закінчуючи новими електричними моделями від старих автовиробників, такими як Hummer від General Motors Co. і пікап F-150 Lightning від Ford Motor Co.

За даними консалтингової компанії AlixPartners, інвестиції світових автовиробників в моделі, що працюють від акумуляторів, на сьогодні досягли 230 мільярдів доларів.

Мілленіали – основна рушійна сила переходу на електромобілі

Дослідження EY також розглядає покоління мілленіалів, яким зараз близько 20-30 років, як фактор, що сприяє широкому поширенню електромобілів. Ці споживачі, які внаслідок пандемії коронавірусу, змушені були відмовитись від використання громадського транспорту, сприймають ідею володіння автомобілем як основу існування та розвитку. І 30% з них хочуть водити саме електромобілі.

Майбутнє автомобільного ринку: викопне паливо проти електроенергії

За прогнозами, у 2025 році автомобілі, що працюють на бензині та дизельному паливі, як і раніше будуть становити близько двох третин усіх зареєстрованих легкових автомобілів, але це на 12 процентних пунктів менше, ніж п'ятьма роками раніше. До 2030 року, за прогнозами EY, на частку автомобілів без електроприводу припадатиме менше половини від загального числа зареєстрованих легкових автомобілів.

Крім того, поєднання державних стимулів для покупки електромобілів і пропонованих заборон на двигуни внутрішнього згоряння в містах та штатах прискорює впровадження автомобілів з акумуляторними батареями.

