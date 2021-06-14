Електричний літак-таксі: "зелений" бізнес на мільярди доларів

Vertical Aerospace, британський стартап з виробництва літаків вертикального зльоту, ймовірно, зробить мільярдером свого засновника Стівена Фіцпатріка. У п'ятницю 11 червня було оголошено про його намір вийти на біржу через злиття SPAC на суму 2,2 мільярда доларів.

Стівен Фіцпатрік, більш відомий у Великій Британії, як бізнесмен, що стоїть за компанією Ovo, яка займається поставками електроенергії, є мажоритарним акціонером Vertical Aerospace. Розмір його статків ймовірно перетне позначку у 1 мільярд доларів, коли Vertical Aerospace завершить злиття Broadstone Acquisition Corp. у другій половині 2021 року під біржевим тикером EVTL.

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Vertical оголосила, що American Airlines, Avolon, Honeywell і Rolls-Royce приєднаються до компанії як інвесторів, поряд з венчурної групою Microsoft M12, інвестиційним менеджером 40 North і європейською інтернет-компанією Rocket Internet SE. Після закриття угоди існуючі акціонери Vertical збережуть за собою близько 72% акцій Vertical, велика частина яких буде належати засновнику компанії Стівену Фіцпатріку. Стівен Фіцпатрік / Фото Businesswire

Стартап стверджує, що уклав угоди про комерційне партнерство та отримав індивідуальні попередні замовлення від American Airlines, Virgin Atlantic і компанії з лізингу літаків Avolon. Vertical стверджує, що вони вже отримали попередні замовлення на 1000 літаків на суму до 4 мільярдів доларів.

Електричні літаки Vertical – таксі майбутнього

Дивіться презентацію VA-X4

Малі літаки Vertical не вимагають злітно-посадочних смуг і призначені для використання в міському середовищі для коротких поїздок без викидів вуглекислого газу. Представники компанії стверджують, що їх електричний літак VA-X4 може рухатися зі швидкістю 320 кілометрів на годину в "майже безшумному" польоті, з нульовим рівнем викидів. Запас ходу маленького літака становить трохи більше ніж 160 кілометрів, і він може перевозити чотирьох пасажирів і пілота.

Прихильники "зеленого" бізнесу та мільярдери

Одним з найбільших прихильників Стівена Фіцпатріка є мільярдер Річард Бренсон, авіаційна компанія якого Virgin Atlantic оголосила в четвер 10 червня про партнерство, яке дає їй можливість придбати у Vertical до 150 літаків eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing – електричні літаки вертикального зльоту і посадки).

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Це найзахопливіший час в авіації за майже сто останніх років. Електрифікація змінить польоти у 21 столітті так само як реактивний двигун 70 років тому,

– заявив Стівен Фіцпатрік у пресрелізі.

Після завершення злиття у 2021 році Стівен Фіцпатрік, ймовірно, стане першим у Великобританії "зеленим" енергетичним мільярдером.