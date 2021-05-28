Американський автовиробник оголосив плани в рамках нової ініціативи "Ford +" під керівництвом генерального директора американського гіганта автомобілебудування Джима Фарлі. Зокрема, у плані виходу компанії з кризи до 2030 року електромобілі становитимуть майже половину продажів, а також передбачається значне збільшення бізнесу комерційних автомобілів.

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Заяви Ford щодо зростання інвестиції в електромобілі можуть бути реакцією на попередньо оголошені ініціативи іншого американського автомобільного гіганта General Motors про те, що до 2035 року ця компанія буде продавати виключно електромобілі.

Як Ford планує обійти Tesla

Американський автовиробник планує перевершити Tesla за кількістю автомобілів, здатних до віддалених оновлень операційної системи, до липня 2022 року і довести число автомобілів Ford і Lincoln з підтримкою оновлення по повітрю (Over-the-Air – OTA) до 33 мільйонів до 2028 року.

Така кількість підключених до мережі авто з можливістю оновлення програмного забезпечення може скласти конкуренцію найбільшому американському конкурентові Ford – компанії General Motors. Представники GM заявили, що до 2023 року понад 7 мільйонів їх автомобілів по всьому світу будуть мати можливість поновлення OTA.

Обладнані акумуляторами автомобілі (BEV) – майбутнє Ford

Після успішного дебюту кросовера Ford Mustang Mach-E і пікапа F-150 Lightning інвестори хотіли дізнатися, що буде далі з акумуляторними електромобілями Ford. Гендиректор Ford Джим Фарлі заявив, що компанія планує електрифікувати свої найбільш знакові моделі.

У середу 26 травня Ford повідомив, що вже отримано 70 тисяч замовлень на F-150 Lightning, в порівнянні з 44 500 на ранок п'ятниці 21 травня 2021 року.

F-150 Lightning / Фото Twitter

Також автовиробник заявив, що нова платформа EV стане основою для BEV-версій позашляховика Explorer, кросовера Lincoln Aviator і майбутніх "міцних позашляховиків". Компанія показала силует автомобіля, що нагадує Bronco, але не підтвердила наявність електричної версії позашляховика.

В епоху BEV Ford не поступиться лідерством у виробництві вантажівок нікому. Наш план – перемогти в електричної революції",

– заявила в середу Ліза Дрейк, головна операційна директорка Ford в Північній Америці.

Ford обіцяє електричну революцію / Фото Twitter

Автономні безпілотні автомобілі Ford

Що стосується автономних транспортних засобів, фінансовий директор Ford Джон Лоулер підтвердив, що компанія планує запустити комерційний бізнес в області автономного водіння до 2022 року. Він відмовився обговорювати подальші деталі, сказавши, що компанія планує провести майбутній захід на цю тему. Аналітики з Волл-стріт сподівалися почути більше про автономні безпілотні автомобілі Ford, особливо про діяльність Argo AI.

Дивіться презентацію системи Argo Lidar від Argo AI

Argo AI розробляє віртуальну систему водіння і HD-карти, призначені для безпілотних автомобілів Ford. 2 червня 2020 року Volkswagen Group завершила інвестування на суму 2,6 мільярда доларів в розробника безпілотних автомобілів Argo AI з Піттсбурга, штат Пенсільванія, США. У 2017 році Argo AI вже отримали інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів від Ford. Ford і VW розділять витрати на розробку технології безпілотника Argo AI відповідно до умов угоди.