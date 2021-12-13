Річ у тім, що Кім звернувся до регуляторних органів США і Південної Кореї, заявивши, що його роботодавець нехтує правилами безпеки на виробництві. Через це компанії довелось відкликати з ринку майже 2 мільйони випущених у продаж авто протягом 2016 – 2017 років.

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Судовий позов

Hyundai Motor негайно звільнила працівника та подала проти нього зустрічний позов до суду, звинувативши у розкритті комерційної таємниці, а дім Гван Хо почала обшукувати корейська поліція.

У США повідомляти про корпоративні порушення є нормою, ба навіть прибутковим бізнесом – федеральні регулятори отримують надбавки до власного бюджету за викриття таких випадків, а "зливачі" інформації, своєю чергою, немалі фінансові винагороди від держави. Проте, за словами Кіма, у Південній Кореї це працює зазвичай не так злагоджено.

Конгломерати схожі на імперії, у котрих сім'ї власників вважають себе королями. Свідчення про порушення – це акт зради і непокори "королю". Зробити те, на що я зважився – те саме, що й прямо попросити про звільнення,

– розповів Гван Хо.

Фінансова винагорода

У листопаді цього року Національне управління дорожної безпеки США виділило Кіму понад 24 мільйони доларів за надання інформації про порушення безпеки під час виробництва на підприємстві Hyundai Motor та у його дочірній компанії Kia.

Разом з тим влада Південної Кореї вирішила не пасти задніх, і також винагородила чоловіка сумою 200 мільйонів вон (близько 170 тисяч доларів США).

Зверніть увагу! Кореєць повідомив, що, працюючи на компанію, отримував зарплату у розмірі близько 102 тисяч доларів на рік.

До слова, у серпні 2016 року Гван Хо поїхав до Вашингтону, куди привіз внутрішні документи Hyundai Motor, які свідчили про дефекти двигунів у свіжо випущених на ринок автівках. Тоді США оштрафувало компанію на 210 мільйонів доларів.

Додамо, що кейс Гван Хо є першою фінансовою винагородою американського держоргану своєму інформатору, яка сягла максимальної суми. Конгрес США у 2015 році прийняв закон, який гарантує виплату до 30% стягнутих з компаній штрафів інформаторам, якщо вони надали важливу інформацію про порушення, яка підтверджується.

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