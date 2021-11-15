Експорт IT-послуг в Україні стрімко зріс: скільки заробив місцевий бізнес

Експорт IT-послуг за 9 місяців 2021 року підвищився на 35% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Виторг бізнесу за цей час склав 4,85 мільярда доларів.

Такий показник майже рівноцінний тому, якого вдалось досягти за всі 12 місяців попереднього року. Серед усього експорту вітчизняних послуг за кордон частка IT вже сягла 38%. Для порівняння, на початку 2020 року вона складала 24%.

Зверніть увагу Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів

Стрімкий розвиток IT-сектору в Україні

Про те, що ІТ-сектор в Україні невпинно розвивається, свідчить і кількість відкритих ФОПів, що спеціалізуються на інформаційних та комп'ютерних послугах – протягом двох останніх років їх побільшало на 40%. Частка IT-компаній також зросла:

ті, що надають комп'ютерні послуги – на 22%;

надавачі інформаційних послуг – на 10%.

На думку СЕО Work.ua Артура Міхно, зростання показників – це результат діяльності аутсорсингових компаній, які наймають українських фахівців для роботи над закордонними IT-проєктами. Однак продаж часу та найманої праці, на переконання експерта, – це низькомаржинальний бізнес.

Держава має бути вкрай зацікавлена у тому, щоб всередині країни реєструвались та розроблялись свої IT-продукти, адже стартапи цієї галузі можуть принести колосальні прибутки у вигляді майбутніх податків та інвестицій,

– коментує Артур Міхно.

До слова, станом на червень 2021 року попит на IT-фахівців в Україні на 34% перевищував пропозицію. Дефіцит складав 5 тисяч кваліфікованих працівників.

Експорт IT-послуг в Україні / Інфографіка "Опендатабот"