Такий показник майже рівноцінний тому, якого вдалось досягти за всі 12 місяців попереднього року. Серед усього експорту вітчизняних послуг за кордон частка IT вже сягла 38%. Для порівняння, на початку 2020 року вона складала 24%.

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Стрімкий розвиток IT-сектору в Україні

Про те, що ІТ-сектор в Україні невпинно розвивається, свідчить і кількість відкритих ФОПів, що спеціалізуються на інформаційних та комп'ютерних послугах – протягом двох останніх років їх побільшало на 40%. Частка IT-компаній також зросла:

ті, що надають комп'ютерні послуги – на 22%;

надавачі інформаційних послуг – на 10%.

На думку СЕО Work.ua Артура Міхно, зростання показників – це результат діяльності аутсорсингових компаній, які наймають українських фахівців для роботи над закордонними IT-проєктами. Однак продаж часу та найманої праці, на переконання експерта, – це низькомаржинальний бізнес.

Держава має бути вкрай зацікавлена у тому, щоб всередині країни реєструвались та розроблялись свої IT-продукти, адже стартапи цієї галузі можуть принести колосальні прибутки у вигляді майбутніх податків та інвестицій,

– коментує Артур Міхно.

До слова, станом на червень 2021 року попит на IT-фахівців в Україні на 34% перевищував пропозицію. Дефіцит складав 5 тисяч кваліфікованих працівників.

Експорт IT-послуг в Україні / Інфографіка "Опендатабот"