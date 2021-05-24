Ексдиректор YouTube інвестував у додаток Uptime 3 мільйони доларів: хто ще долучився

Колишній виконавчий директор YouTube Чад Герлі профінансував мобільний додаток Uptime, що спеціалізується на короткоформатних навчальних відео. Мовиться про 3 мільйони доларів.
Загальна сума фінансування, яке залучив стартап – 19 мільйонів доларів. Окрім Чада Герлі долучились й інші відомі інвестори.
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"Я уважно спостерігав за командою Uptime, і зрозуміло, що вони перемагають завдяки інноваційному формату навчання та поєднанню вдосконаленого навчання людини", – сказав Герлі.
Споживчі технологічні продукти більше не стосуються лише залучення користувачів, вони повинні пропонувати цінність, і це програма, яку я дуже хочу підтримати,
– наголосив він.
Хто ще профінансував стартап:
- Худа Каттан, засновниця бренду краси Huda Beauty;
- голлівудський менеджер з талантів Марк Гіллеспі.
Співзасновники Uptime Джеймі True, Патрік Уокер та Джек Бекхор / Фото Uptime