Ексдиректор YouTube інвестував у додаток Uptime 3 мільйони доларів: хто ще долучився

24 травня 2021 , 12:06
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Джерело:

Business Insider

Колишній виконавчий директор YouTube Чад Герлі профінансував мобільний додаток Uptime, що спеціалізується на короткоформатних навчальних відео. Мовиться про 3 мільйони доларів.

Загальна сума фінансування, яке залучив стартап – 19 мільйонів доларів. Окрім Чада Герлі долучились й інші відомі інвестори.

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"Я уважно спостерігав за командою Uptime, і зрозуміло, що вони перемагають завдяки інноваційному формату навчання та поєднанню вдосконаленого навчання людини", – сказав Герлі.

Споживчі технологічні продукти більше не стосуються лише залучення користувачів, вони повинні пропонувати цінність, і це програма, яку я дуже хочу підтримати,
– наголосив він.

Хто ще профінансував стартап:

  • Худа Каттан, засновниця бренду краси Huda Beauty;
  • голлівудський менеджер з талантів Марк Гіллеспі.


Співзасновники Uptime Джеймі True, Патрік Уокер та Джек Бекхор / Фото Uptime

Що відомо про Uptime?

Додаток заснували ще у 2019 році. Це інформативна альтернатива TikTok. Додаток пропонує користувачам "5-хвилинні знання", пояснюючи останні тенденційні новини, книги та документальні фільми.
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Автор: Тетяна Пасічник