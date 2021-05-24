Загальна сума фінансування, яке залучив стартап – 19 мільйонів доларів. Окрім Чада Герлі долучились й інші відомі інвестори.

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"Я уважно спостерігав за командою Uptime, і зрозуміло, що вони перемагають завдяки інноваційному формату навчання та поєднанню вдосконаленого навчання людини", – сказав Герлі.

Споживчі технологічні продукти більше не стосуються лише залучення користувачів, вони повинні пропонувати цінність, і це програма, яку я дуже хочу підтримати,

– наголосив він.

Хто ще профінансував стартап:

Худа Каттан, засновниця бренду краси Huda Beauty;

голлівудський менеджер з талантів Марк Гіллеспі.



Співзасновники Uptime Джеймі True, Патрік Уокер та Джек Бекхор / Фото Uptime

Що відомо про Uptime? Додаток заснували ще у 2019 році. Це інформативна альтернатива TikTok. Додаток пропонує користувачам "5-хвилинні знання", пояснюючи останні тенденційні новини, книги та документальні фільми.

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