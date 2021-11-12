Екологічні та енергоефективні: як українці експортують солом'яні будинки в ЄС

Українська компанія Life House Building зводить сучасні будинки із соломи. Вони є повністю екологічними та енергоефективними – на опаленні можна зекономити до 80% коштів.

Нині компанія зводить 16 таких будинків на рік і продає їх по 650 доларів за квадратний метр. Як працює Life House Building та чому такий бізнес є дуже перспективним – далі у матеріалі.

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Історія Life House Building

У 2010 році айтівець з Дніпра Артем Рижков вирішив продати власну квартиру і збудувати дім із солом'яних тюків, деревини та глини. Разом із колегою Максимом Андріяновим він вирішив побудувати на цьому бізнес.

Втім, зводити житло безпосередньо з тюків виявилось надто довгим та складним процесом, тож хлопці почали виготовляти панелі із соломи у дерев'яних рамах, з яких можна зібрати будинок швидше.

Два роки тому компанія переїхала до Києва. Ми починали з 5 тисяч доларів, гаража і пресувального станка, зібраного "на колінах". Зараз орендуємо приміщення площею 1 200 квадратів,

– розповідає комерційний директор компанії Сергій Поліщук.

Компанія має цех під Києвом / Фото "Економічна правда"

Переваги солом'яних будинків

1. Солом'яні будинки енергоефективніші за бетон, цеглу чи газоблок

Таке житло зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, а економія на опаленні та охолодженні дозволяє за 10 років повернути половину інвестицій, за 20 років – повністю окупити солом'яний будинок.

З газоблоку чи цегли також можна звести дім, який споживатиме мінімум енергії, але через дороге обладнання будівля коштуватиме щонайменше 1 500 євро за квадратний метр.

2. Краща тепло- та звукоізоляція

У звичайних будинках товщина теплоізоляції становить 10 – 15 сантиметрів, а у солом'яному – 40 сантиметрів. Різниця температур на вулиці та всередині становить 7 – 8 градусів.

3. Висока вогнестійкість

Солом'яні панелі у питанні вогнестійкості перевершують низку сучасних утеплювачів – солома погано горить, бо всередині замало повітря. Крім того, панель покрита глиняною штукатуркою, через що відбувається процес самозгасання.

4. Екологічність

Полімерні матеріали, на відміну від соломи, виділяють у повітря шкідливі речовини.

Єдиний недолік такого житла – відносна недовговічність у порівнянні з бетонними та цегляними будинками. Солом'яний будинок можна експлуатувати до 100 років.

Такий будинок може прослужити до 100 років / Фото "Економічна правда"

Як влаштоване виробництво

Солом'яні панелі виробляють під Києвом у приміщенні колишнього овочесховища. Їх наповнюють житньою соломою, яку купують у фермерів із сертифікатами органічного виробництва. З таких панелей можна звести будинок будь-якої форми висотою до трьох поверхів.

Будівлю "збирають" з панелей на місці, скручуючи їх спеціальними саморізами. Штукатурка контролює вологість всередині будинку та нейтралізує запах соломи.

Компанія дає гарантію на зведений будинок терміном 5 років, а на солом'яні панелі – 50 років.

У компанії дають гарантію на солом'яні будинки / Фото "Економічна правда"

Скільки коштує солом'яне житло

Компанія продає готові будинки та панелі, з яких можна самостійно "зібрати" дім. Готовий до косметичного ремонту будинок коштує близько 650 доларів за квадратний метр, у ціну входять:

чорнова стяжка підлоги;

глиняна штукатурка стін;

підведення електрики;

тепла водяна підлога.

На кінцеву вартість впливає вибір фасаду, вікон і даху.

Люди думають, що будинок із соломи коштує дуже дешево. Насправді ж він дорожчий, ніж з газоблоку, і коштує приблизно стільки, скільки й цегляний. Але якщо цегляний зводиться пів року, то солом'яний стометровий можна зібрати за три дні,

– додає Сергій Поліщук.

Щоправда, панелі для будинку площею 100 квадратів виготовляють два тижні. Це ручна праця – у цеху ними займаються шестеро людей. Навіть якщо сама солома майже нічого не коштує, її потрібно привезти, упакувати та спресувати. Ці процеси роблять технологію дорожчою.

Створення солом'яних панелей – це ручна праця / Фото "Економічна правда"

Перші успіхи на європейському ринку

Попит на солом'яні будинки зростає, тому команда планує розширюватись – орендувати більше приміщення та працювати на ринок Європейського Союзу.

Life House Building уже зводила будинки за кордоном. Перший – 6 років тому у Литві, останній – у Словаччині. Зараз компанія веде переговори з партнерами у Німеччині, Польщі та Чехії. В ЄС такий екодім коштує понад 200 тисяч євро.