Зламати систему: Джо Байден підписав документ, який посилить конкуренцію на бізнес-ринку США

Президент США Джозеф Байден підписав розпорядження, спрямоване на боротьбу з монополією великих технологічних компаній на ринку. На думку першої особи Сполучених Штатів, це підвищить конкурентоспроможність малого бізнесу.

Цей крок вказує на прагнення Байдена встановити жорсткіший контроль над Big Tech, яких адміністрація президента звинувачує у "нездоровій конкуренції". Розпорядження містить 72 дії та рекомендації для 10 провідних корпорацій країни.

Цікаво Як отримати з хмари не дощ, а вигоди для бізнесу

Деталі розпорядження

На думку можновладців, великі технологічні компанії зберігають масив особистої інформації користувачів їх послуг, скуповують підприємства потенційних конкурентів та несправедливо конкурують з малим бізнесом.

Нове розпорядження містить, зокрема, такі пункти:

покращення систем безпеки в імовірностях витоку особистої інформації користувачів;

фіксовані правила щодо збору та зберігання даних, встановлені Федеральною торговою комісією (FTC);

заборона недобросовісних методів конкуренції на просторах інтернету.

Кого це стосуватиметься

Адміністрація Байдена не планує зупинятись винятково на технологічних гігантах. Відтак, схоже розпорядження зачепить великі компанії у галузі туризму, охорони здоров'я та сільського господарства.

Після повної імплементації документа це дозволить, наприклад, продавати слухові апарати без рецепта, а також надасть споживачам нові інструменти для вимог отримати фінансове відшкодування від авіакомпаній.

Капіталізм без конкуренції – це не капіталізм. Це експлуатація!

– наголосив під час підписання розпорядження Джозеф Байден.

До слова, підписання документу не означає його негайної дії. Відповідальні державні органи повинні будуть поступово впроваджувати зміни, тоді як деякі пункти можуть бути оскаржені компаніями у суді.

Актуально Ніяк не вгамується: Дональд Трамп подав до суду на Twitter, Google та Facebook