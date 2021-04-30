З чого почався конфлікт

У жовтні минулого року, за даними The Financial Times, Джек Ма звинуватив китайську владу у тому, що вона свідомо уникає фінансових ризиків, без яких, на його думку, інновації неможливі. Після цього скандалу Народний банк Китаю та Комісія з регулювання банківської і страхової діяльності КНР викликали на бесіду керівництво фінансово-технічного гіганта Ant Group.

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Що відомо про Ant Group Раніше відома як Ant Financial та Alipay, є дочірньою компанією китайської групи Alibaba. Група володіє найбільшою платформою цифрових платежів у Китаї Alipay, яка обслуговує понад мільярд користувачів та 80 мільйонів торговців станом на червень 2020 року. Станом на березень 2019 року, 588 мільйонів користувачів Alipay розмістили власні кошти у грошовому фонді Ant Financial Tianhong Yu'e Bao.

Як повідомляло видання Раніше відома як Ant Financial та Alipay, є дочірньою компанією китайської групи Alibaba. Група володіє найбільшою платформою цифрових платежів у Китаї Alipay, яка обслуговує понад мільярд користувачів та 80 мільйонів торговців станом на червень 2020 року. Станом на березень 2019 року, 588 мільйонів користувачів Alipay розмістили власні кошти у грошовому фонді Ant Financial Tianhong Yu'e Bao.Як повідомляло видання Euromoney , на піку популярності цей грошовий фонд залучав до 260 мільярдів доларів, а близько 40 % прибутків фонд отримував саме від користувацькому кредитуванню та кредитів малому бізнесу.

Наслідки критики уряду Китаю для бізнес-імперії Джека Ма

Стосовно компанії Alibaba Group влада КНР розпочала антимонопольне розслідування, яке закінчилося рекордним штрафом в розмірі 2,8 мільярда доларів.

Офісне приміщення Ant Group / Фото Retail Newssia

Підконтрольна Alibaba китайська Ant Group позиціонує себе як технологічна компанія. Вона стала найбільшим оператором мобільних платежів з майже мільярдом користувачів. Користуючись тим, що діяльність компанії не підпадає під суворе банківське регулювання Ant Group активно нарощувала кредитні операції.

12 квітня 2021 року видання The Wall Street Journal повідомило, що під шаленим тиском уряду Китаю Ant Group буде реформована у фінансову холдингову компанію, яка буде контролюватись центральним банком Китаю.

Головний офіс Народного банку Китаю / фото investors-corner.bnpparibas-am.com

"План виправлення" для компанії Джека Ма

Ant Group повинна буде виправити те, що регулятори вважають недобросовісною конкуренцією у сфері платежів, а також подати заявку на реорганізацію у фінансову холдингову компанію, в результаті чого буде підпадати під державне регулювання приблизно на тому ж рівні, що і банки. У самій Ant Group заявили, що "не пошкодують зусиль для реалізації плану виправлення".

Підтвердженням цього може слугувати, за даними Народного банку Китаю, зокрема підписання 25 квітня 2021 року Дослідницьким інститутом цифрових валют Народного банку Китаю угоди про стратегічну співпрацю з Ant Group з метою просування технологічної платформи для цифрового юаня.

Китай любить просувати свої технологічні фірми в якості світових лідерів, але до тих пір, поки вони не починають вистрибувати зі своїх штанів

– сказав Ендрю Кольєр, керуючий директор дослідницької компанії Orient Capital Research, повідомляє видання IT-World.

Як пише The Economic Times, хоча влада Китаю доволі адекватно ставиться до приватного підприємництва та заохочує інновації, підприємцям слід двічі подумати, перш ніж відкрито заявляти про свою непокору уряду.

Тож навіть найбагатшій людині Китаю – Джеку Ма, ймовірно, все ж таки слід зважати на те, що влада КНР має достатньо важелів та політичної волі аби вказати на місце, навіть мультимільярдерам.