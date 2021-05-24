Таку інформація видання опублікувало, посилаючись на анонімні джерела. Інформацію надала людина, яка є близькою до школи.
До теми Джек Ма проти Китаю: чи "захопить" влада компанію Alibaba
Зазначили те, що Ма тепер не матиме жодного офіційного звання високого рівня в організації.
Також кілька людей сказали, що Ма хоче залишатися на зв'язку зі школою і може там читати лекції. Особистий фонд Hupan та Ма не відповів на запити журналістів про коментарі.
Журналістам також вдалося з'ясувати, що мовиться не лише про звільнення Джека Ма. Бізнес-школа має намір змінити свою освітню програму. З назви вже викинули слово university. Зараз школа має таку назву – Hupan Innovation Center.
Що відомо про школу Hupan?Її Джек Ма створив у 2015 році в рідному місті мільярдера Ханчжоу. Він хотів перетворити школу на "300-річне підприємство", яке стане світовою назвою для підприємницької освіти. Школа швидко стала однією з найпрестижніших в Китаї. Туди запрошували відомих спікерів. Зокрема, засновника Uber Тревіса Каланіка, також виступав і сам Ма.
Проблеми Джека Ма
- У листопаді 2020 року скасували первинну публічну пропозицію Ant Group на суму 34,6 мільярда доларів. Тоді компанія Джека Ма Alibaba втратила понад 240 мільярдів доларів ринкової капіталізації.
- В країні відбулось антимонопольне розслідування. Воно показало, що компанія китайського мільярдера зловживала своїм домінуючим становищем на ринку. У суді зазначили, що це тривало декілька років.
- Тоді Alibaba отримала штраф в розмірі 2,7 мільярда доларів.