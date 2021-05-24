Таку інформація видання опублікувало, посилаючись на анонімні джерела. Інформацію надала людина, яка є близькою до школи.

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Зазначили те, що Ма тепер не матиме жодного офіційного звання високого рівня в організації.

Також кілька людей сказали, що Ма хоче залишатися на зв'язку зі школою і може там читати лекції. Особистий фонд Hupan та Ма не відповів на запити журналістів про коментарі.

Журналістам також вдалося з'ясувати, що мовиться не лише про звільнення Джека Ма. Бізнес-школа має намір змінити свою освітню програму. З назви вже викинули слово university. Зараз школа має таку назву – Hupan Innovation Center.

Що відомо про школу Hupan? Її Джек Ма створив у 2015 році в рідному місті мільярдера Ханчжоу. Він хотів перетворити школу на "300-річне підприємство", яке стане світовою назвою для підприємницької освіти. Школа швидко стала однією з найпрестижніших в Китаї. Туди запрошували відомих спікерів. Зокрема, засновника Uber Тревіса Каланіка, також виступав і сам Ма.

Проблеми Джека Ма